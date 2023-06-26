"تموين أسوان": 375 مخالفة مخابز بلدية

نظمت مديرية التموين بأسوان بقيادة المهندس خالد أبو القاسم، بالاشتراك مع الطب البيطرى ومفتشى الأغذية بمديرية الصحة، حملات متتالية لضبط الأسواق فى إطار الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وبناء على توجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

وأسفرت هذه الحملات عن تحرير ٣٧٥ مخالفة مخابز بلدية متنوعة شملت مخالفات إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وإنتاج خبز ناقص الوزن، وتصرف فى الدقيق، وإثبات مبيعات وهمية، وتوقف عن الإنتاج وغيرها.

وأوضح خالد أبو القاسم أنه فى مجال الأسواق تم تحرير ١٥٨ مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار، كما تم تحرير محاضر لعدم صلاحية المنتجات، والبيع بأزيد من السعر، والغش التجارى والمواد البترولية، وعدم وجود شهادات صحية وغيرها.

وأشار إلى أنه تم ضبط ٤٩ كيلو جرام لحوم منتهية الصلاحية، و ١٠٩ كيلو جرام لحوم وكبدة مجهولة المصدر، وكذا ضبط ٢١٧ كيلو جرام مواد غذائية ولحوم وكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وأيضاً ضبط ١٩٤ قاروصة سجائر للبيع بأزيد من السعر المقرر، مع ضبط ٥٤٠ كيلو جرام سكر وأرز مجهول المصدر.