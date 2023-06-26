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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

دار الإفتاء المصرية توضح حكم صيام يوم عرفة.. سنة أم فرض؟

دار الإفتاء
دار الإفتاء

يتساءل الملايين من المسلمين في مختلف بقاع الأرض على حكم صيام يوم عرفة سنة أم فرض للحجاج بيت الله الحرم وغيرهم  وفقا للسنة النبوية الشريفة حيث يقف الجميع على أعتاب باب الرحمة والمغفرة والعتق من النيران لطلب متاع الدنيا والأخرة في رحاب هذا اليوم المبارك الذي يقف فيه ضيوف الرحمن على جبل عرفات.

حكم صيام يوم عرفة سنة أم فرض؟

أجابت دار الإفتاء المصرية على تساؤل عن حكم صيام يوم عرفة سنة أم فرض عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك قبيل ساعات فقط من وقوف حجاج بيت الله على جبل عرفات لأداء مناسك الحج هذا العام 1444/2023 حيث أكدت لجنة الفتوى " أن صيام يوم التاسع من شهر ذي الحجة 1444 سنة مؤكدة عن النبي صل الله عليه وسلم لغير الحاج.

وأوضحت الإفتاء أن الأولى للحجاج أن يفطروا في هذا اليوم حيث يؤدون الركن الأعظم في مناسك الحج (الوقوف بجبل عرفات) حيث لا يستحب صيام يوم عرفة للحجاج لتخفيف مشقة ارتفاع درجات الحرارة والاستفادة من الجهد في التلبية وأداء مناسك الحج.

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موعد يوم وقفة عرفة 2023 وفضله والدعاء المستحب

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أفضل الأيام المعلومات.. دعاء النبى فى يوم عرفة

حكم صيام وقفة عرفة منفردة 1444

أكدت دار الإفتاء أنه لا يجب على المسلم صيام الأيام التسع الأولى من شهر ذي الحجة 1444/2023 حيث ورد في الأحاديث الشريفة استحباب صيام يوم عرفة من دون الاقتران بشروط الصيام قبله حيث يبدأ يوم عرفة من أذان فجر يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023 التاسع من شهر ذي الحجة وحتى أذان المغرب.

وبينت دار الإفتاء المصرية أنه على المسلمين الإكثار من الدعاء في هذا اليوم لطلب متاع الدنيا والأخرة حيث يعد من الأيام التي يستجاب فيها الدعاء ولا يرد من دعاء الله سبحانه وتعالى بقلب سليم.

دعاء يوم عرفة مكتوب وفضل المناجاة فى ركن الحج الأكبر لعام 2023 

دعاء يوم عرفة المستجاب مكتوب.. موعد وقفة عرفات 1444 هـ رسميا

فضل صيام وقفة عرفات 2023

أكدت كافة الأحاديث الواردة عن النبي صلوات الله عليه وسلامه أن صيام عرفة يكفر سنة قبله وسنة بعده وفقا لقول رسول الله صل الله عليه وسلم عن أبي قتادة رضى الله عنه أن النبي صل الله عليه وسلم قال "صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده".

 

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دعاء وقفة عرفة المستجاب 

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