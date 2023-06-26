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الإثنين 26 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"اتصالات النواب" تهنئ الرئيس السيسى بعيد الأضحى

النائب احمد بدوي
النائب احمد بدوي

هنأ النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، الرئيس عبدالفتاح السيسي والأمة الإسلامية والعربية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مؤكدًا أن الأعياد فرصة للترابط الاجتماعي والتآخي بين جموع أبناء الوطن.

وأضاف بدوي في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أنه في هذا التوقيت من كل عام يتوافد الحجيج إلى الأراضي المقدسة، لأداء فريضة ومناسك الحج، حاملين بين أفئدتهم دعوات وأمنيات بالعفو والغفران، في أيام تتجلى فيها الرحمات والعفو من رب العباد.

وتابع رئيس اتصالات النواب: ما أحوجنا في هذه الأيام المباركة، إلى التوحد لمواجهة التحديات التي تواجه الوطن وأن نبتهل داعين الله أن يحفظ مصرنا الحبيبة من كل سوء، وأن نشكر الله على ما تحقق من إنجازات كبيرة شهد بها القاصي والداني في مختلف المجالات التنموية لتكون إرادتنا معولًا لبناء مصر الجديدة تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

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