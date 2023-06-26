"الري" ترفع درجة الاستعداد لتوفير الاحتياجات المائية خلال فترة عيد الأضحى

رفعت أجهزة وقطاعات وزارة الموارد المائية والري، درجة الاستعداد القصوى بمختلف الإدارات المركزية للرى بمحافظات مصر، وذلك لتوفير كافة الاحتياجات المائية لمختلف القطاعات المستفيدة خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك، إضافة إلى متابعة مناسيب المياه وحل شكاوى المزارعين.

تطهير وصيانة الترع والمصارف والمجارى المائية

فى ذات الإطار، تفقد المهندس نادي سمير جرجس رئيس قطاع الري بوزارة الموارد المائية والري، الأعمال الجارية لتوفير الاحتياجات المائية اللازمة لرى الأراضي الزراعية، وتنفيذ خطة تطهير وصيانة الترع والمصارف والمجارى المائية، وذلك استعداداً لفترة إجازة عيد الأضحى المبارك، غدا الثلاثاء، وأيضًا متابعة مناسيب المياه في عدد من زمامات الأراضى الزراعية بعدة مناطق منها النوبارية والبستان التابعة لرى البحيرة والإسكندرية.

وصول المياه لنهايات الترع خلال فترة أقصي الإحتياجات المائية

متابعة مناسيب المياه في الترع والمصارف والمجارى المائية

كما تفقد رئيس قطاع الري بوزارة الموارد المائية والري، بحضور المهندس سامي الشابورى رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظة البحيرة، والمهندس محمد ايوب مدير عام ري البحيرة، أعمال التطهيرات وإزالة المخلفات، والتأكد من وصول المياه لنهايات الترع خلال فترة أقصي الاحتياجات المائية حالياً، وذلك في عدد من الترع منها ترعة ابيس المستجدة، وفرع ترعة جاد الحق، وترعة أمين سيد أحمد، و مصرف العموم.

وأكد رئيس قطاع الري بوزارة الموارد المائية والري، على متابعة مناسيب المياه اللازمة ومنع أية عوائق تواجه المنتفعين والمزارعين في الحصول على المياه اللازمة لرى المحاصيل الزراعية حاليا.

متابعة مناسيب المياه خلال فترة عيد الأضحى

كما أكد رئيس قطاع الرى لـ"الدستور"، استمرار متابعة مناسيب المياه خلال فترة عيد الأضحى، مشيراً إلى التوجيه لجميع مديري الهندسات بإدارات الرى، بضرورة سرعة نهو أعمال التطهيرات بالترع وتكثيف عمل المناوبات اللازمة لوصول المياه لنهايات الترع بالكم والنوعية المطلوبة وحسم كافة الشكاوي في حينه.