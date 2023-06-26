استشارى تخطيط عمرانى يوضح جهود الدولة فى تطوير المناطق غير الآمنة

أوضح الدكتور سعيد حسانين، أستاذ التخطيط العمراني، جهود الدولة في تطوير المناطق غير الآمنة.

وأكد خلال لقائه علي فضائية إكسترا نيوز، اليوم، إنه وفقًا لآخر إحصاء تم عام 2015 كان هناك ما يقرب من 351 منطقة عشوائية داخل مصر، يتركز الكثير منها داخل نطاق إقليم القاهرة الكبرى، والعديد من المدن المزدحمة جدًا الذي كان يمثل خطورة شديدة جدًا، سواء كان على الحياة، أو الصحة العامة أو حتي على الحالة النفسية نظرًا لعدم استقرار الملكية المتواجدة، بالإضافة إلى العديد من المناطق غير المخططة التي يعاني منها السكان من العديد من المشاكل البيئية المختلفة ونقص في الخدمات والمرافق.

وتابع أن الدولة قامت بإعداد خطة شاملة لتطوير هذه المناطق ومحاولة إيجاد حلول لسكانها ليعيشون حياة آدمية، وفي بعض المناطق تم تطويرها بشكل كامل، نظرًا لوجود مشكلات عديدة كانت تستوجب تطويرها واستبدالها بإسكان مختلف مثل "روضة السيدة زينب والطيبي والفسطاط وإلي تعتبر من ضمن المناطق الموبوءة تم إصلاحها واستبدلها بمساكن جيدة".

واختتم أنه في الماضي كان المواطن ينتقل من هذه المناطق إلى مناطق أقل في المستوى، لكن في الفترة الأخيرة كان هناك اختلاف في التعامل مع هذه المناطق، وبالتالي بدأت الدولة في تغير خططها بالكامل لتغيير الأوضاع العمرانية لهذه المناطق بالكامل من أجل توفير حياة كريمة للمواطنين.