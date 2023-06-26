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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ سوهاج يتفقد أعمال إنشاء مركز السيطرة الموحد لشبكة الطوارئ

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج

تفقد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم، أعمال إنشاء مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة، والذي يتم إنشاءه بديوان عام المحافظة.

وأشار محافظ سوهاج، إلى أن مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة هو أحد أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠، والذي يهدف إلي دعم خطط الدولة لتحقيق التنمية الشاملة، فضلا عن الحفاظ على الممتلكات العامة، وتحقيق الآمن والأمان من خلال شبكة موحدة ومؤمنة لاتصالات وتطبيقات وأنظمة الجهات الحكومية، لافتا إلى أن المركز يهدف إلي تحسين جودة خدمات الإغاثة والطوارئ وتقليص زمن الاستجابة للحدث، والتعاون والتكامل بين كافة الجهات المعنية وإتاحة البيانات.
ولفت "الفقي" أن مركز السيطرة الموحد يعد نقلة حضارية كبرى في التعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال منظومة موحدة تضم جميع الوزارات والهيئات ودواوين المحافظات بالدولة، مما يساهم بشكل كبير في التدخل السريع وقت حدوث الأزمات،  واستكمالا لمسيرة الدولة نحو التحول الرقمي، موجها الشركة المنفذة بسرعة نهو الأعمال والالتزام بأعلى معايير الجودة أثناء التنفيذ.

اشتراطات الصحية الاستعداد القصوى الاشتراطات الصحية استجابة التموين والصحة والطب البيطري الجهات الحكومية التنمية الشاملة السلع الغذائية المتابعة المستمرة اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج

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