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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية يستقبل رئيس الجامعة للتهنئة بعيد الأضحى

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

استقبل اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام، الأستاذ الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية للتهنئة بعيد الأضحى المبارك.

جاء ذلك بحضور الأستاذ محمد موسي نائب المحافظ، والدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمحاسب جلال عبدالسلام أمين عام الجامعة صابر عبد القوى، وهاني خضر وعلاء جعفر أعضاء مجلس النواب.

وقدم رئيس جامعة المنوفية والوفد المرافق له ونواب البرلمان التهنئة لمحافظ المنوفية وشعب المحافظة العظيم بحلول عيد الأضحى المبارك، داعين المولى عز وجل أن يعيده علينا وعلى الأمة بأكملها بالخير واليمن والبركات، مشيدين بجهود المحافظ الميدانية وبما يتم تحقيقه على أرض المنوفية من إنجازات وتطوير شامل في كافة المجالات المتنوعة لتحقيق نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وأعرب رئيس جامعة المنوفية عن شكره وتقديره لمحافظ المنوفية لدعمه الكامل وتعاونه المثمر مع الجامعة نحو التوسع في دعم خطط التنمية بكافة القطاعات بالمحافظة وتنفيذ العديد من المشروعات الخدمية ذات النفع العام.

أعضاء مجلس النواب الخدمات المقدمة للمواطنين اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية تهنئة بعيد الأضحى تهنئة بعيد الأضحى المبارك تطوير شامل

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