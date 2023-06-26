سؤال برلماني لوزيرة الثقافة بشأن تراجع دور قصور الثقافة في بناء الوعي والتنوير

تقدمت صفاء جابر عضو مجلس النواب، عن حزب حماة الوطن بسؤال برلماني موجه لوزيرة الثقافة بشأن تراجع دور قصور الثقافة في بناء الوعي والتنوير.

وقالت “جابر” إن استراتيجية بناء الإنسان المصري تُعد أحد أهم الأهداف التي تتبناها الدولة خلال السنوات الأخيرة، إيمانًا منها بأهمية إعادة بناء الإنسان على أسس علمية سليمة، من تعليم، وصحة، وثقافة.

وأوضحت أن الثقافة تُعد ركيزة أساسية في إستراتيجية بناء الإنسان المصري، لما لها من دور كبير في تشكيله وعيه وتفكيره، أمام الكثير من التحديات والمؤثرات والتي بلا شك تلقي بظلالها على الإنسان، يأتي على رأسها تأثير وسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا، ومحاولات فضر الهوية الغربية على شبابنا.

وتابعت: "لما كانت قصور الثقافة المنتشرة في شتى أنحاء مصر، أحد الأذرع الهامة لوزارة الثقافة، إلا أنه من الملاحظ، تراجع دورها كثيرًا خلال السنوات الأخيرة، وأصبحت "خاوية" من الشباب، واكتفت قصور الثقافة بإقامة المهرجانات الفنية في المناسبات الوطنية وفقط، وهذا ليس ما ننتظره منها".

وتساءلت النائبة صفاء جابر عن دور وزارة الثقافة تجاه استراتيجية بناء الإنسان المصري، ودور قصور الثقافة في بناء الوعي وتنوير الشباب المصري وخطة وزارة الثقافة لإعادة دور قصور الثقافة.