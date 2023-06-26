نجلها أسفل الأنقاض.. سيدة تكشف اللحظات الأخيرة قبل انهيار "عقار الإسكندرية"

دخلت سيدة مسنة في نوبة بكاء وهي تتضرع إلى الله، والتي استطاعت الخروج من العقار المنهار بحي المنتزه بالإسكندرية قبل سقوطه، في انتظار مصير نجلها الذي انهار المنزل وهو بداخله.

وأشارت الأم، إلى أنها عند الشعور بالاهتزاز، تحركت للخروج من الشقة مع مناداة نجلها للخروج بسرعة، وعندما التفتت للبحث عنه وجدت أن سقف الشقة انهار، ولم يستطيع الخروج، ولم تر ابنها خلفها، وحينها توجه ابنها من الشرفة لتوجيه الناس وتحذيرهم بأن العقار ينهار، وانهارت العمارة بشكل كامل.

ولفتت إلى أنه عقب ذلك خرج سكان من العقار ولكن ابنها لم يخرج، سائلة الله أن يخرج نجلها سالمًا من تحت الأنقاض.

وكان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قد توجه إلى موقع انهيار الجزء الأمامي من العقار رقم 5 بشارع خليل حمادة بحي المنتزه أول، والمكون من دور أرضى و13 طابقًا، وتواجد جميع الأجهزة والجهات التنفيذية المعنية بالمحافظة، وذلك فور ورود بلاغ يفيد بوقوع الحادث للتعامل مع تبعات الحادث على أرض الواقع.

وأوضح "الشريف"، في بيان، اليوم الإثنين، أن العقار حدث به انشطار نصفي رأسي، لافتًا إلى أن العقار يستخدم كشقق إيجار خلال موسم الصيف، وصادر للطابق الأخير به قرار إزالة.



أحد أهالي الضحايا