مؤلفات رومانسية ووطنية في ختام موسم الأوبرا الفني

نظمت دار الأوبرا احتفالية برئاسة الدكتور خالد داغر، في ختام موسمها الفني 2022 - 2023، وتحييها الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي، بمشاركة طلاب فصول الكورال والباليه بمركز تنمية المواهب، تحت إشراف الدكتور سامح صابر، ومن إخراج مهدي السيد، وذلك في الثامنة والنصف من مساء الإثنين 3 يوليو، على المسرح الكبير.

ويتضمن البرنامج نخبة مختارة من أهم وأشهر مؤلفات الموسيقى العربية الرومانسية والوطنية ويصاحبها تابلوهات حركية تصميم سالي أحمد منها موسيقى الضوء الشارد، طير بينا ياقلبي، حبايب مصر ، مشربتش من نيلها ، بلدى، طوبة فوق طوبة ، تسلم ايدينك، يا مصر يا أم الأمم، ع الدوار، بهية، أوبريت الحدود ، أوبريت لو كنا بنحبها ، بالاحضان ، لولا الملامة وغيرها، أداء أميرة أحمد، محمد حسن ، حنان عصام ، ياسر سليمان، آية عبد الله، أشرف وليد، أمنية بكر، كنزي، فرح الموجي، مؤمن خليل، أحمد سعيد، أحمد عفت وإيمان عبد الغني.