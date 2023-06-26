برلمانية المؤتمر: زيارة رئيس الوزراء الهندى تستهدف زيادة الاستثمارات المتبادلة بين البلدين

قال عضو مجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، محمد طلبة، إن من أقوى مؤشرات تقدم ونمو واستقرار مصر هو حرص الدول العظمى على زيادة حجم التبادل التجاري، والاستثمارات في مصر، وهو ما تشير إليه زيارة الرئيس الوزراء الهندي للقاهرة الآن.

وأكد طلبة، في تصريحات صحفية، أن توطيد العلاقات مع دولة عظمى بحجم الهند يؤكد على حنكة وحرص القيادة السياسية برئاسة الرئيس السيسي على تنوع العلاقات شرقًا وغربًا وشمالًا وجنوبًا على كل الأصعدة.

وألمح طلبة إلى أن القيادة السياسية برئاسة الرئيس السيسي استطاعت أن تجعل مصر محطة محورية مهمة لكل الأحداث والتطورات العربية والإفريقية والإقليمية والدولية.