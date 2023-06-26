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الإثنين 26 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الوادى: تجهيز 16 ساحة و204 مساجد لأداء صلاة عيد الأضحى

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد

صرّح اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أنه تم الانتهاء من تجهيز وفرش ١٦ ساحة كبرى و٢٠٤ مساجد لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك على مستوى المحافظة، وتحديد إمام وخطيب بكل مسجد وساحة لأداء الشعائر بالتنسيق مع وزارة الأوقاف.

ووجّه الزملوط بتوفير وسائل انتقال لنقل المواطنين للساحات، والتأكد من أعمال النظافة والتعقيم بكافة المواقع، وتوفير أماكن مخصصة للصلاة للسيدات، وتوزيع هدايا على الأطفال لإدخال البهجة والسرور عليهم، كما شدد على متابعة وجاهزية غرف العمليات الرئيسية والفرعية لمتابعة الموقف وتلقي أي بلاغات من المواطنين والتعامل الفوري معها طوال أيام العيد.

وتضم الساحات المخصصة للصلاة:- 
ساحة حديقة 30 يونيو بطريق مطار الخارجة، ساحة مركز شباب الخارجة، ساحة نادي الخارجة الرياضي، ساحة نقابة الأطباء بحي الأمل، ساحة المدرسة الإعدادية بقرية الهنداو، ساحة مسجد الرحمن بالقلمون، ساحة نادي الداخلة الرياضي بموط، ساحة برباية الغربية بعزب القصر، ساحة مركز الشباب بالجديدة، ساحة مدرسة الموشية، ساحة أبوبكر الغربي بالقصر، ساحة مركز شباب باريس، ساحة المنتزه ببلاط، ساحة البشندي، ساحة تنيدة القديمة، ساحة مركز شباب الفرافرة.

محافظ الوادي الجديد تجهيز وفرش ١٦ ساحة كبرى ٢٠٤ مسجد لأداء صلاة عيد الأضحى لأداء الشعائر توفير وسائل انتقال لنقل المواطنين متابعة وجاهزية غرف العمليات

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