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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل: ورشة عمل عن "ريادة الأعمال" ببورسعيد

جانب من الفعالية
جانب من الفعالية

نظمت مديرية العمل ببورسعيد ورشة عمل في مجال "ريادة الأعمال" بمركز التدريب المهنى ببورسعيد، وذلك بالتعاون مع مؤسسة المستقلين الدولية IOI لعدد (42) متدربًا ومتدربة فى إطار تنفيذ البروتوكول بين وزارة العمل والمؤسسة، وفى ضوء توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتنفيذ استراتيجية وزارة العمل، والتى تهدف إلى رسم سياسات تأهيل الشباب بالتدريب المهنى وتطوير ودعم ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال، والاهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير فرص تدريب مهنى مناسبة لهم على المهن التى تحتاجها سوق العمل.

وأكد عبدالونيس عبدالله، مدير مديرية العمل ببورسعيد، فى كلمته بافتتاح الورشة، على أهمية ريادة الأعمال ومعرفة متطلبات سوق العمل لكى يتمكن الشباب من تحقيق الهدف المطلوب وبناء وتخطيط مستقبله، وتحدث مدير المديرية مع الشباب والمتدربين عن دور مديرية العمل ووزارة العمل فى خدمة وتقديم الدعم والتدريب لأهل وأبناء محافظة بورسعيد وتشجيع الشباب على ريادة الأعمال ومدي تأثيره وأهميته على المشاريع.

وألقت د.بسمة فؤاد، مؤسس ورئيس مؤسسة المستقلين الدولية، أولى المحاضرات لتعريف المتدربين بنشاط المؤسسة وأهدافها ومراحل التدريب المختلفة بالدورة التدريبية، وأهمية دراسة ريادة الأعمال بجانب أي حِرفة أو مهنة سيتم التدريب عليها، وعرفت المتدربين بالدعم الذى يقدم لكل مُتدرب مثل الدعم القانوني التسويقي في مرحلة ما بعد التدريب، وأشارت إلى مخاطر الهجرة غير الشرعية و"أن المُقبلين على الفكرة بيرموا أنفسهم في التهلكة".

وألقى المحاضرة الثانية المُدرب د.محمد محمود زين الدين، مُحاضر ريادة الأعمال بجامعة بورسعيد، وكانت محاور المحاضرة عن مفهوم ريادة الأعمال وأهميتها على المشاريع، والفرق بين رائد الأعمال وصاحب المشروع بجانب تحليل السوق والمنافسين مع الأمثلة وتطبيق عملي على تحديد المكاسب والتحديات.. وأشرف على الورشة منار العوضي، مدير إدارة التدريب المهني، وحنان أبوالعلا، باحث إدارة التدريب.

مديرية العمل ورشه عمل ريادة الأعمال مركز التدريب المهني سوق العمل

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