سيدة تخلع زوجها: "بيرفض يساعدنى فى شغل البيت"

تقدمت سيدة لمحكمة الأسرة بزنانيري بالقاهرة لرفع دعوى قضائية ضد زوجها تحمل رقم ٤٧٠١ لسنة ٢٠٢٣ تطالب فيها بخلع زوجها بسبب رفضه مساعدتها في الأعمال المنزلية.

وقالت "هاجر .م"، ٣٣ عاما، لم أتخيل مطلقا بأن يأتى اليوم الذى ألجأ فيه لمحكمة الأسرة لخلع زوجى وعشرة سنين عمرى، لكنى لم أضطر لذلك إلا بعد ما نفدت كل طاقتي معه.

وأضافت: استمر زواجنا لمدة 8 سنوات، ومنذ عقد قراننا ودخولى عش الزوجية وزوجى ماكث عن العمل حرفيًا طول الوقت، وبكل مرة أطلب منه السعى للرزق يرفض ويتكاسل ويعتمد كل الاعتماد على أهلى فى الإنفاق علينا.

وتابعت الزوجة: قررت عمل مطعم خاص بي بالمنطقة محل سكنى، وقمت بأخذ قرض من أحد البنوك.

وكان دور زوجى منذ افتتاح المطعم هو أخذ مكسب المطعم له فقط، بالإضافة إلى رفضه مساعدتى فى تجهيز المأكولات أو خدمة الزبائن، أو مساعدتى فى الأعمال المنزلية أصبحت في دائرة لا تنتهى من العمل، طلبت منه كثيرًا مساعدتى فى أى شىء لكنه كان يرى أنها عيبة فى حقه كرجل، فقررت الانفصال عنه نهائيًا، لكنه رفض الطلاق بالحسنى، وساومنى عن التنازل له عن المطعم فى مقابل الطلاق، لذلك قررت اللجوء لمحكمة الأسرة لرفع دعوى خلع ضده.