ads
الإثنين 26 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

سيدة تخلع زوجها: "بيرفض يساعدنى فى شغل البيت"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تقدمت سيدة لمحكمة الأسرة بزنانيري بالقاهرة لرفع دعوى قضائية ضد زوجها تحمل رقم ٤٧٠١ لسنة ٢٠٢٣ تطالب فيها بخلع زوجها بسبب رفضه مساعدتها في الأعمال المنزلية.

وقالت "هاجر .م"، ٣٣ عاما، لم أتخيل مطلقا بأن يأتى اليوم الذى ألجأ فيه لمحكمة الأسرة لخلع زوجى وعشرة سنين عمرى، لكنى لم أضطر لذلك إلا بعد ما نفدت كل طاقتي معه.

وأضافت: استمر زواجنا لمدة 8 سنوات، ومنذ عقد قراننا ودخولى عش الزوجية وزوجى ماكث عن العمل حرفيًا طول الوقت، وبكل مرة أطلب منه السعى للرزق يرفض ويتكاسل ويعتمد كل الاعتماد على أهلى فى الإنفاق علينا.

 وتابعت الزوجة: قررت عمل مطعم  خاص بي بالمنطقة محل سكنى، وقمت بأخذ قرض من أحد البنوك.

وكان دور زوجى منذ افتتاح المطعم هو أخذ مكسب المطعم له فقط، بالإضافة إلى رفضه مساعدتى فى تجهيز المأكولات أو خدمة الزبائن، أو مساعدتى فى الأعمال المنزلية أصبحت في دائرة لا تنتهى من العمل، طلبت منه كثيرًا مساعدتى فى أى شىء لكنه كان يرى أنها عيبة فى حقه كرجل، فقررت الانفصال عنه نهائيًا، لكنه رفض الطلاق بالحسنى، وساومنى عن التنازل له عن المطعم فى مقابل الطلاق، لذلك قررت اللجوء لمحكمة الأسرة لرفع دعوى خلع ضده.

أعمال المنزل الانفصال البنوك الزوجية القاهرة اسرة

الأكثر قراءة

"انشطار نصفى" وراء انهيار "عقار الإسكندرية".. والمحافظ يصل موقع الحادث (صور)

انهيار عقار مكون من 13 طابقًا شرق الإسكندرية

الإفراج عن 200 ألف طن أعلاف بـ102 مليون دولار

مصرع طالبة رشت مبيدًا حشريًا وتناولت الطعام دون غسل يديها بسوهاج

بقرار وزير الداخلية.. حصول 20 مواطنًا على جنسيات أجنبية

أول قرار من النيابة بعد العثور على جثة سيدة متحللة فى الهرم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تمرد مجموعة فاجنر الروسية فى عين خبراء المجلس الأطلسى

لواء.حمدى البطران

حادث اقتحام الحرم النبوي

د هند جاد

استنساخ ضد الجندر..

محمود خليل

«شيخ الجبل» يغادر «القلعة»

ماجد حبته

وأخيرًا.. زار مودى مصر

وائل لطفي

الطريق لـ٣٠ يونيو

أحمد الصغير

هل انتشر الإسلام بحد السيف؟! سؤال قديم.. ورؤية جديدة!

حسين دعسة

قوات فاغنر Wagner.. السم على مأدبة بوتين!

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟

جسر بين الثقافات.. من هو الإسرائيلي "زيف يحزقيل" عازف الموسيقى العربية ؟