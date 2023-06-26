طب بيطرى بالإسماعيلية: المجازر جاهزة لأضاحى العيد

أجرى الدكتور حامد موسى الأقنص، مدير مديرية الطب البيطري في محافظة الإسماعيلية ووكيل الوزارة، جولة بعدد من المجازر الحكومية في المحافظة للتأكد من جاهزية المجازر لعيد الأضحى المبارك، ومتابعة الالتزام بضوابط الذبح.

واستهدفت الجولة المرور على عدد من مجازر المحافظة، بدءا من مجزر القصاصين، ثم مجزر أبوصوير ثم مجزر فايد ثم المجزر الكبير بالإسماعيلية ومجزر القنطرة غرب.



وتم التأكد خلال الجودة من توافر المياه والإضاءة وسلامة معدات الذبح والآلات روافع الذبائح، بالإضافة إلى تفقد المجازر والتأكد من وجود الأطباء البيطريين لمتابعة عمليات الذبح والكشف على الذبائح قبل ذبحها، وفحص اللحوم قبل طرحها للمستهلك.

من جهة أخرى، أعلن الدكتور “ موسى” عن أماكن الجزارة ونقاط الذبح والتى تتم عملية الذبح فيها تحت إشراف الأطباء البيطريين.

وأعلنت مديرية الأوقاف عن أماكن ساحات صلاة عيد الفطر في محافظة الإسماعيلية، التي شملت حوالى 90 ساحة موزعة على مركز الإسماعيلية ومراكز التل الكبير والقصاصين وأبوصوير وفايد والقنطرة شرق والقنطرة غرب.

وتضمنت ساحات مدينة الإسماعيلية كلًا من:

1. ساحة استاد الإسماعيلي بشارع رضا

2. الصالحين الموقف الجديد

3.الرضوان خلف ديوان المحافظة

4. الملاعب المفتوحة بمنطقة الخامسة

5. ساحة مسجد بدر في منطقة الشيخ زايد

6. ساحة مسجد أم القرى بميدان فوكس

7. ساحة التوحيد بقرية أبوعطوة

8. ساحة الرحمن بعزبة آدم

9. ساحة الدوحة علي الطريق الدائري

10. مركز شباب الإسماعيلية بموقف الفردوس

11. مركز شباب الحلوس بعزبة الحلوس

12. ساحة محمد فريد بقرية أبوعطوة

13. ساحة مركز شباب الزغابة

14. ساحة الجمعية الخيرية في حي السلام

15. ساحة غويبة بمنطقة حي إسلام

16. ساحة مسجد الإسراء أمام نادي الشجرة

17. ساحة عباد الرحمن بشارع الثلاثيني

18. ساحة الإيمان بالله بشارع هدي شعراوي

19. ساحة النادي النوبي بمنطقة الفردوس.



وأعلنت مديرية الأوقاف عن أماكن ساحات صلاة عيد الفطر فى مركز ومدينة التل الكبير شملت كلًا من:



1- الساحة الشعبية الحمادة التل الكبير

2- مركز شباب البعالوة البعالوة الكبري التل الكبير

3- مركز شباب البعالوة البعالوة الصغيرة التل الكبير

4- المسطح الأخضر تل البلد التل الكبير

5- مدرسة الثانوية العامة حي السلام التل الكبير

6- أبوحليفة أبوحليفة التل الكبير

7- التل الصغير التل الصغير التل الكبير

8- تل أبوحامد تل أبوحامد التل الكبير

9- مدرسة عطية الناظر عطية الناظر التل الكبير

10- مركز شباب المزارعة المزارعة التل الكبير

11- مركز شباب أبوعاشور أبوعاشور التل الكبير

12- الجزيرة الخضراء الجزيرة الخضراء التل الكبير

13- البكارشة البكارشة التل الكبير

14- مركز شباب الظاهرية الظاهرية التل الكبير

15- مركز شباب أبوعيادة أبوعيادة التل الكبير

16- مركز شباب العهدة العهدة التل الكبير.

وأعلنت مديرية الأوقاف عن أماكن ساحات صلاة عيد الفطر فى مركز ومدينة القنطرة غرب شملت كلًا من:



1- مركز شباب القنطرة القنطرة غرب القنطرة غرب.

2- مركز شباب أبوخليفة أبوخليفة القنطرة غرب.

3- مركز شباب البياضية البياضية القنطرة غرب.

4- مركز شباب الرياح الرياح القنطرة غرب.

5- مركز شباب الشهيد خيرى القنطرة غرب القنطرة غرب.



وأعلنت مديرية الأوقاف عن أماكن ساحات صلاة عيد الفطر فى مركز ومدينة القنطرة شرق شملت كلًا من:



1- الشهيد جواد حسنى القنطرة شرق القنطرة شرق.

2- سيد المرسلين المدينة الجديدة القنطرة شرق.

3- العبور العبور القنطرة شرق.

4- عبدربه حمادة جلبانة القنطرة شرق.

5- مركز شباب الأبطال قرية الأبطال القنطرة شرق.

وأعلنت مديرية الأوقاف عن أماكن ساحات صلاة عيد الفطر بمركز ومدينة فايد شملت كلًا من:

1- الضبعية الشرقية الضبعية فايد.

2- مركز شباب سرابيوم سرابيوم.

3- مركز شباب فنارة فنارة فايد.

4- ساحة أبوسلطان أبوسلطان فايد.

5- ساحة ميدان فنارة فنارة فايد.

6- ساحة عمر بن الخطاب فايد فايد.

7- مركز شباب كسفريت كسفريت فايد.

8- ساحة العقادة العقادة فايد.



وأعلنت مديرية الأوقاف عن أماكن ساحات صلاة عيد الفطر فى مركز ومدينة القصاصين شملت كلًا من:



1- مركز شباب القصاصين القصاصين القصاصين.

2- مدرسة أحمد عرابي القصاصين القصاصين.

3- مركز شباب النجع الشروق القصاصين.

4- مركز شباب الهوانية الشروق القصاصين.

5- مركز شباب الكوع الوادي الأخضر القصاصين.

6- معهد الكوع الوادي الأخضر القصاصين.

7- مركز شباب أبوالسيد أم عزام القصاصين.

8- مدرسة عمر بن الخطاب المغاربة أم عزام القصاصين.

9- مركز شباب أم عزام أم عزام القصاصين.

10- مركز شباب الهيش أم عزام القصاصين.

11- مركز شباب عرب أبوقاسم أم عزام القصاصين.

12- مركز شباب صبري أم عزام القصاصين.

13- مركز شباب السويدات المحسمة القصاصين.

14- مركز شباب العبل المحسمة القصاصين.

15- مركز شباب المحسمة المحسمة القصاصين.

وأعلنت مديرية الأوقاف عن أماكن ساحات صلاة عيد الفطر فى مركز ومدينة أبوصوير شملت كلًا من:



1- مركز شباب أبوصوير أبوصوير المحطة أبوصوير.

2- مركز شباب الوراورة أبوصوير الوراورة أبوصوير.

3- مركز شباب أبوخروع أبوصوير أبوخروع أبوصوير.

4- مركز شباب الواصفية أبوصوير الواصفية أبوصوير.

5- مركز شباب أبوعياد أبوصوير أبوعياد أبوصوير.

6- مركز شباب أبوجريش أبوصوير أبوجريش أبوصوير.

7- مركز شباب شعيب عزبة شعيب أبوصوير.

8- ساحة العالي العالي أبوصوير.

9- ساحة المركز الطبي مدينة المستقبل أبوصوير.

10- ساحة التوفيق مدينة المستقبل أبوصوير.

11- ساحة الصوفية خلف اللواء 113 أبوصوير.

12- ساحة مدرسة غريب سلامة كوبري 7 المنايف أبوصوير.

13- ساحة العمدة أبوصوير البلد الكرايم أبوصوير.

14- ساحة رست بورسعيد الصحراوي أمام المسجد أبوصوير.

15 ساحة 6 أكتوبر 6 أكتوبر أبوصوير.

16- ساحة الصولي الصولي أبوصوير.

17- ساحة منشية مبارك أبوصوير البلد أبوصوير.

18- ساحة المستقبل الجديد المستقبل أبوصوير.