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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط يكرم قيادات ومعلمين مدرسة النيل المصرية الدولية

جانب من التكريم
جانب من التكريم

كرم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بديوان عام المحافظة، قيادات ومعلمي مدرسة النيل المصرية الدولية وبعض الطلاب لتميزهم ومشاركتهم في الاحتفالات التي نظمتها المحافظة لاستقبال رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر وعددًا من سفراء دول الاتحاد الأوروبي بالقاهرة على هامش زيارتهم للمحافظة لتفقد بعض المشروعات القومية وزيارة محطات مسار رحلة العائلة المقدسة وذلك في إطار دعم ورعاية المتفوقين والمتميزين في كل المجالات وتكريمهم لحثهم على الجد والاجتهاد.

جاء ذلك خلال لقائه بهم بقاعة الاحتفالات بديوان عام المحافظة بحضور محمد إبراهيم دسوقي وكيل مديرية التربية والتعليم وحنان أحمد ناجي موجه عام رياض الأطفال بالمديرية والدكتور عماد عبدالرحمن العجان نائب مدير وحدة شهادة النيل الدولية بوزارة التربية والتعليم والمكلف بإدارة مدرسة النيل المصرية الدولية فرع أسيوط الجديدة، والعميد شريف محمد فهمي المدير الإداري والأمني لمدارس النيل المصرية الدولية لشركة مصر للإدارة التعليمية والطلاب المكرمين وأولياء أمورهم.

وكرّم المحافظ مدير مدرسة النيل المصرية الدولية ومدير إدارة الأمن بالمدرسة وحنان ناجي موجه عام رياض الأطفال بالمديرية، وبعض المعلمين والمشرفين والطلاب المتميزين في الأنشطة بالمدرسة، وسلّمهم شهادات التقدير، مشيرًا إلى أن تكريم المتميزين هو حق أصيل للاحتفاء بهم وللاعتراف بعطائهم وتحفيزًا لزملائهم للتفاني في العمل وبذل المزيد من الجهد، متمنيًا لهم دوام التوفيق والسداد.

كما وجّه محافظ أسيوط الشكر للأطفال المكرمين والمشرفين من المعلمين لتميزهم في العروض والفقرات الفنية التي تم تقديمها خلال احتفالات المحافظة، معربًا عن خالص تقديره لهم، مشيرًا إلى أهمية تفعيل المشاركة المجتمعية وتفعيل الأنشطة المدرسية لصقل خبرات ومواهب الطلاب، وطالبهم ببذل مزيد من الجهد في العمل والنهوض بالعملية التعليمية، مع التركيز على غرس وتنمية روح الولاء والانتماء في نفوس أبنائنا، وتكثيف برامج التوعية للطلاب والطالبات بالمشروعات القومية والتنموية، وخاصة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصري، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتنظيم رحلات ميدانية لزيارة تلك المشروعات. كما أعلن المحافظ دعمه الكامل للأنشطة المدرسية الصفية واللاصفية، وزياراته المتكررة للمدارس لمتابعة سير العمل والمشاركة في الفعاليات والأنشطة، وتكريم المتميزين من أبنائنا الطلاب والمعلمين.

جانب من التكريم
جانب من التكريم
جانب من التكريم
جانب من التكريم
جانب من التكريم
جانب من التكريم
جانب من التكريم
جانب من التكريم
احتفالات المحافظة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة التربية والتعليم الطلاب المتميزين العائلة المقدسة المشروعات القومية دول الاتحاد الأوروبي رحلة العائلة المقدسة

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