محافظ الدقهلية يتفقد مجزر ميت الكرماء بطلخا للوقوف على مدى جاهزيته لعيد الأضحى

قام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، صباح اليوم، بجولة تفقدية، تفقد خلالها مجزر ميت الكرماء بمركز طلخا؛ للوقوف على مدى جاهزيته لاستقبال المواطنين لذبح الأضاحي خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

ووجّه المحافظ بفتح المجازر أمام المواطنين أيام عيد الأضحى المبارك لذبح الأضاحي بالمجان، والقضاء على الذبح المخالف خارج المجازر.

كما وجّه بزيادة أعداد الأطباء العاملين بالمجازر ومنع الإجازات لضغوط العمل، وزيادة نشاط الذبح خلال أيام عيد الأضحى المبارك، ورفع درجة الاستعداد القصوى من قبل قطاع الطب البيطرى، خاصة فيما يتعلق بقطاع المجازر.

وكلف المحافظ، مدير مديرية الطب البيطري بالمرور على جميع المجازر بنطاق المحافظة من قبل اللجان المختصة، للتأكد من جاهزيتها واستعدادها لاستقبال الأضاحي، وتكثيف حملات التفتيش على منافذ بيع وتداول اللحوم ومشتقاتها، وذلك بالتنسيق مع قطاعي التموين ومباحث التموين.

كما كلف مدير مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع كافة رؤساء المراكز والمدن والأحياء؛ لتوفير احتياجات المجازر، وتذليل كافة العقبات التي قد تعترض سير العمل وانتظامه خلال أيام عيد الأضحى المبارك.