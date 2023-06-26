تحرير 86 مخالفة خلال حملات على المخابز والأسواق بالمنيا

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية التموين تواصل تنفيذ الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز البلدية والأسواق، بجميع مراكز المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمتابعة الحالة العامة بالأسواق ومدى توافر السلع الغذائية، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأضاف المحافظ، في بيان، اليوم الإثنين، أن تلك الإجراءات تأتي بهدف إحكام الرقابة على كافة السلع التموينية، والتأكد من مدى الالتزام بالقرارات التموينية وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق، تزامنا مع حلول عيد الأضحى المبارك، مع المتابعة المستمرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أوضح المحافظ، أن مديرية التموين تمكنت خلال الحملات الرقابية من تحرير 86 مخالفة تموينية خلال المرور على المخابز البلدية والأسواق، منها 76 مخالفة للمخابز البلدية، تنوعت بين (خبز ناقص الوزن ـ غير مطابق للمواصفات ـ تصرف وتجميع دقيق ـ عدم وجود سجل تجارى)، بالإضافة لضبط 10 مخالفات في مجال متابعة الأسواق، شملت (بيع أزيد من الأسعار المقررة أو المعلنة ـ ذبح خارج السلخانة ـ سلع مجهولة المصدر).

ومن جهته؛ أشار الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، إلى أن مديرية التموين بالتعاون مع الجهات المعنية مثل حماية المستهلك ومباحث التموين ومديريتي الصحة والطب البيطري وبالتنسيق مع الإدارات التموينية بمراكز المحافظة التسع تكثف من حملاتها الرقابية والتفتيشية علي الأسواق والمحلات التجارية ومنافذ بيع السلع الغذائية ومحلات الجزارة والمخابز البلدية المدعمة لضبط الأسواق والأسعار، والتأكد من توافر جميع احتياجات المواطنين وعدم استغلالهم وسلامة المعروض من السلع والمواد الغذائية للاستهلاك الادمي حرصا علي صحة المواطنين.

ولفت إلى أن هذه الحملات تتم بأحياء المدن والقرى، ويتم تكثيفها خلال أيام عيد الأضحى المبارك.