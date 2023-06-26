إصابة 9 أشخاص فى انقلاب "ميكروباص" بالشرقية

أصيب 9 أشخاص بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، اليوم الإثنين، إثر حادث انقلاب سيارة "ميكروباص" على الطريق الأوسطى باتجاه القاهرة، نطاق محافظة الشرقية.

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارا يفيد بورود حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الأوسطى اتجاه بلبيس، ما أسفر عن إصابة 9 أشخاص بإصابات متنوعة، وجرى الدفع بمرفق الإسعاف، وتم نقل المصابين الى مستشفى بلبيس المركزى لتقديم الإسعافات الأولية لهم والعلاج اللازم.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات.