ads
الإثنين 26 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 9 أشخاص فى انقلاب "ميكروباص" بالشرقية

انقلاب ميكروباص
انقلاب "ميكروباص"

أصيب 9 أشخاص بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، اليوم الإثنين، إثر حادث انقلاب سيارة "ميكروباص" على الطريق الأوسطى باتجاه القاهرة، نطاق محافظة الشرقية.

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارا يفيد بورود حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الأوسطى اتجاه بلبيس، ما أسفر عن إصابة 9 أشخاص بإصابات متنوعة، وجرى الدفع بمرفق الإسعاف، وتم نقل المصابين الى مستشفى بلبيس المركزى لتقديم الإسعافات الأولية لهم والعلاج اللازم.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات.

الأكثر قراءة

بعد توجيه الرئيس السيسى.. ما أهمية تحويل "الثروة المعدنية" إلى هيئة اقتصادية؟

أفلام عيد الأضحى.. إيرادات "بيت الروبى" تتخطى 15 مليون جنيه

"عبدالغفار" يوافق على إنشاء سجلات تراخيص مزاولة مهنة لخريجى تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية

ضبط 996 كيلو لحوم ودواجن وأسماك مدخنة غير صالحة للاستهلاك بالغربية

منحة لدراسة الطب في كندا 2023 بتمويل كامل.. "التعليم العالي" تكشف التفاصيل

قبل العيد بأيام.. كيف يضمن المصريون عملية شراء الأضاحي عبر الـ"أون لاين"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تمرد مجموعة فاجنر الروسية فى عين خبراء المجلس الأطلسى

لواء.حمدى البطران

حادث اقتحام الحرم النبوي

د هند جاد

استنساخ ضد الجندر..

محمود خليل

«شيخ الجبل» يغادر «القلعة»

ماجد حبته

وأخيرًا.. زار مودى مصر

وائل لطفي

الطريق لـ٣٠ يونيو

أحمد الصغير

هل انتشر الإسلام بحد السيف؟! سؤال قديم.. ورؤية جديدة!

حسين دعسة

قوات فاغنر Wagner.. السم على مأدبة بوتين!

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

تتهم واشنطن .. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟

جسر بين الثقافات.. من هو الإسرائيلي "زيف يحزقيل" عازف الموسيقى العربية ؟

قبرص تحبط هجومًا إيرانيًا على أهداف إسرائيلية ويهودية