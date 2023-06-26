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الإثنين 26 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

المرور على 145 منشأة طبية خاصة وإنذار 36 بالمخالفات وغلق 13 في البحيرة

هانى جميعة
هانى جميعة

أكد الأستاذ الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، على الدعم الكامل للعلاج الحر بالمديرية ضمن المنظومة الصحية التي تخدم المواطنين، مشيراً إلى أن القطاع الخاص شريك أساسي في تقديم الخدمات الصحية للمرضى بجانب القطاع الصحي الحكومي.

وجه وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة إدارة العلاج الحر بالمديرية بتكثيف الرقابة على المنشآت الصحية الخاصة، وأعلن عن تحسين مستوى الخدمة الطبية بالقطاع الخاص في المحافظة بعد المتابعة الجيدة والرقابة من إدارة العلاج الحر. وتم المرور على 145 منشأة طبية خاصة خلال الأسبوع الماضي، حيث كانت 61 منشأة منضبطة وغير مخالفة، و84 منشأة مخالفة.

وأضاف الدكتور هاني جميعة أنه تم ترخيص عدد ٢ عيادة خاصة وعيادة تخصصية وعيادة أسنان، وتجديد ترخيص لعدد ٣ منشآت، كما تم فحص ثلاث شكاوى وإجراء عدد ١٢ معاينة، وتم إصدار ١٣ قرار إغلاق إداري لمنشآت تعمل بدون ترخيص ومخالفة اشتراطات الترخيص، وعدد المنشآت التي يجري استصدار قرار إغلاق لها ٣٥، كما تم توجيه ٣٦ إنذار بالمخالفات لتلافي السلبيات وتصويب أوضاع ٣٦ منشأة، وتم إنذار ١٥ منشأة لمخالفة اشتراطات التراخيص و٢٠ منشأة لمخالفة اشتراطات مكافحة العدوى، وتوجيه إنذار لأحد المنشآت لوجود عمالة غير مؤهلة.
كما أشاد الأستاذ الدكتور حمودة الجزار، وكيل المديرية، بالمجهود المبذول من إدارة العلاج الحر في متابعة عمل المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة"، ودورهم في إصدار التراخيص اللازمة لهذه المنشآت وضبط المخالف منها، لتوفير خدمات طبية آمنة حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

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