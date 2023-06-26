في اليوم العالمي لمكافحة إساءة المخدرات.. أبرز 5 كتب حاربت الإدمان

يحتفل العالم اليوم الاثنين الموافق 26 يونيو باليوم الدولي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والإتجار غير المشروع بها، بعد أن أقرته الأمم المتحدة بغرض مكافحة إساءة استعمال المخدرات، وفي هذا اليوم تقدم المؤسسات المعنية بمكافحة المخدرات التوعية الكاملة من خلال ندوات تثقيفية وحملات توعية من أجل القضاء على الإدمان.

وبهدذه المناسبة يرصد الدستور أبرز 5 كتب عن الإدمان ومشكلاته والآثار المترتبة عليه.

كتاب الكتاب الكبير

قام بتأليف الكتاب ثلاثة مؤلفين هم: ويليام ج، وبيل دبليو، ويلسون هو كتاب يتحدث عن قصة أكثر من 100 رجل استطاع التعافي من إدمان الكحول -سُمي بالكتاب الكبير، صدر عام 1939، ويصف بدقة بالغة كيفية التعافي بنجاح من إدمان الكحول، ويتّبع الكتاب الطريقة القديمة "طريقة الاثنتي عشرة خطوة الأساسية المستخدمة على نطاق واسع لعلاج العديد من أنواع الإدمان.

كتاب الإدمان: أنواعه - مراحله - علاجه

من تأليف الدكتور جواد فطاير، وتدور أحداث الكتاب حول الإدمان، وأن السلوك الإدماني من أشد اهتمامات العامة، فهما يمثلان قضية صحية مهمة حظيت بجدل واسع وهذا ينطلق من حقيقة أن السلوك الإدماني يتخطى الحدود مما هو طبيعي ومقبول ثقافياً إلي غير الطبيعي والغريب وغير المسئول.



ويتطرق الكتاب إلى رحلة المؤلف المهنية كمتخصص في علم الاجتماع التطبيقي العلاجي.. وخبرته الواسعة مع المدمنين في مجالات مختلفة.

كتاب الإدمان مظاهره وعلاجه

من تأليف عادل الدمرداش، ويجيب الكتاب عن عدة تساؤلات وهى:

ما أنواع الإدمان وطرائقه، وما هى أسباب الإدمان، وما هى مظاهر الإدمان وأعراضه وما هى أساليب علاج الإدمان، طرق الوقاية من الإدمان، ويناقشها بأدلة وبراهين كثيرة وتجارب حية لمشكلة الإدمان والخروج منها.

كتاب الإدمــــــان الكحولي

من تأليف الدكتور ناصر محي الدين ملوحي ، ويتحدث الكتاب عن الخمر والنبيذ ويوضح أن الخمر من أقدم العقاقير التي تؤثر على المخ والتي عرفها الإنسان، وقال إن إنسان العصر الحجري عرف الخمر بتخمير التوت6400 سنة قبل الميلاد، وكشف حقيقة أن نبيذ العسل كان معروفاً من 8000 سنة ق. م، وأنه كان يستخدم في الطقوس الوثنية القديمة.



وتطرق بالحديث إلى المشروبات الكحولية، وأنها تنقسم إلى نوعين: مشروبات غير مقطرة مثل: البيرة- النبيذ، مشروبات مقطرة مثل: الويسكي- الجين- والفودكا والعرق.

كتاب إرادة الإنسان في علاج الإدمان

من تأليف آرنولد واشنطن، والذي قال في مقدمته: "يضطر المدمن لكي يهرب منه بأن يلجأ إلى مايلهيه وينسيه ويؤدي به إلى الإدمان، وكي يتخلص المرء منه -الإدمان- لا بد أن يمتنع عنه امتناع كامل كمرحلة اولى دون الالتفات لأي شي آخر، ومن ثما وكمرحلة ثانية يبدأ الشخص بالعلاج من خلال مواجة المسببات التي أدت به إلى وضع الإدمان، فنحن حين نواجه مخاوفنا نكون أكثر قوة وابتعاد عن مرض الأدمان".