القومي لثقافة الطفل يحتفي بذكرى 30 يونيو بالحديقة الثقافية للأطفال.. الجمعة

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وإشراف أ.د هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، يحتفى المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف بالذكرى التاسعة لثورة ٣٠ يونيو بالحديقة الثقافية للأطفال بإدارة الباحثة ولاء محمد يوم الجمعة القادم ٣٠ يونيو ٢٠٢٣، حيث يتم تقديم العديد من الورش والفقرات الفنية الوطنية منها:

- تاج علم مصر

- قلوب علم مصر

- رسم على الوجه علم مصر

كما تقدم الفقرات الفنية التالية:

• عرض "خيال الظل" نتاج ورشة خيال الظل لصون التراث للفنان أيمن حمدون

• عروض فريق "بنكمل بعض" لذوي الهمم تدريب أ. منال منيب

• عروض وطنية لفرقة "بنات وبس" للفنون الشعبية تدريب الفنان عبد الرحمن أوسكار

• عرض الأراجوز للفنان ناصر عبد التواب

• عروض لفرقة " كروكي" لعرائس الماريونيت للفنان خالد خريبى

• عرض لفريق كورال "سلام" بقيادة المايسترو وائل عوض

ويبدأ الاحتفال فى الخامسة مساء بالحديقة الثقافية للأطفال - شارع قدري - السيدة زينب والدخول وجميع الأنشطة مجانية.