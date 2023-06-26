بطريرك الأقباط الكاثوليك يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد الأضحى

هنأ الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأصدر البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق بيانا صباح اليوم للتهنئة قال خلاله: "باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وكافة قيادات الدولة، والشعب المصري، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وأضاف في بيانه ونصلي إلى الله القدير أن تكون هذه المناسبة ملؤها الخير والسلام لكل شعبنا الحبيب.

واختتم: "حفظ الله مصر وشعبها العظيم".