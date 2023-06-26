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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الاتحاد السكندري يواجه سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس الرابطة

فريق الاتحاد السكندري
فريق الاتحاد السكندري

من يواجه المصري في نهائي بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة؟.. سؤال تجيب عليه نتيجة مباراة سيراميكا كليوباترا والاتحاد السكندري المقرر إقامتها في الثامنة والنصف مساء اليوم باستاد القاهرة في الدور نصف النهائي للبطولة.

المباراة فرصة للفريقين لتضميد جراح الخروج من بطولة كأس مصر وتحقيق انجاز هذا الموسم بالتأهل للمباراة النهائية.

الاتحاد السكندري بقيادة الصربي زوران مانولوفيتش تأهل للدور نصف النهائي، بعد فوزه في دور ال16 على فاركو بركلات الترجيح 7-6 بعد انتهاء المباراة بالتعادل 2-2، وفي دورالثمانية على انبي 3-2 .

الاتحاد لم يحقق أى  فوز في أخر خمس مباريات وتعادل مرة واحدة وخسر 4 مرات أخرها أمام بيراميدز في دور الـ16 لبطولة كأس مصر، ويسعى للعودة للانتصارات ومصالحة جماهيره التي أصبحت تنتظر الفوز بالبطولة والعودة لمنصات التتويج.

الصربي زوران مانولوفيتش المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري اختار 22 لاعبا في قائمة المباراة  وهم : المهدي سليمان وصبحي سليمان وعمرو خليل ومحمود علاء وصبري رحيل وخالد صبحي ومصطفى إبراهيم والسيد سالم وهشام صلاح ومحمد الصالح ومحمود عبدالعزيز وإسلام عبد النعيم  وخالد الغندور ومحمد فارس وناصر ناصر وعمار حمدي ومحمد محمود ومورو ساليفو وإبراهيم حسن وأحمد عادل ميسي  وكريستوفاو مابولولو  وأوستن أموتو.

في المقابل تأهل سيراميكا كليوباترا لنصف النهائي بعد فوه في دور الـ16 على سموحة 5-3 بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل 1-1 وفي دور الثمانية على 4-22  بركلات الترجيح، بعد انتهاء المباراة بالتعادل 2-2.

ولم يحقق سيراميكا كليوباترا الفوز في آخر ست مباريات، ما أدى لتأزم موقفه في بطولة الدوري وخروجه من بطولة كأس مصر، ويأمل حلمي طولان المدير الفني في تحقيق فوزه الأول مع الفريق والتأهل للمباراة النهائية.

يدير المباراة  وائل فرحان ويساعده أسامة السيد وحاتم علام ومعهم عمرو رمضان حكما رابعا، وخالد الغندور حكم فيديو، ومحمد عبد الحافظ مساعد حكم فيديو.

بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة سيراميكا كليوباترا الاتحاد السكندرى حلمي طولان الصربي زوران مانولوفيتش

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