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الإثنين 26 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

بينها أمسية للقراءات الشعرية والسردية بورشة الزيتون.. أجندة "الدستور" الثقافية اليوم

مكتبة مصر العامة
مكتبة مصر العامة

تشهد فعاليات اليوم الإثنين الموافق 26 يونيو 2023 الفنية والثقافية، أمسية للقراءات الشعرية والسردية بورشة الزيتون الأدبية، والتي نستعرضها لكم في أجندة الدستور الثقافية.

ففي السابعة مساء، تعقد بورشة الزيتون الأدبية، أمسية ثقافية جديدة للقراءات الشعرية والسردية.

ــ الشعر.. ديوان العرب" فى ملتقى الهناجر الثقافى 

وفي السابعة والنصف، يقيم قطاع شئون الإنتاج الثقافى، أمسية جديدة من أمسيات، ملتقى الهناجر الثقافي، حيث لقاء الأدباء مع الشعراء في ملتقى "الشعر.. ديوان العرب" وذلك فى  بمركز الهناجر للفنون بساحة دار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة.

يتحدث فى الملتقى الدكتور السيد سيد إبراهيم الأستاذ بجامعة بني سويف، الناقد الأدبي الدكتور محمد عليوة الأستاذ بجامعة القاهرة، الروائي الدكتور طارق منصور الأستاذ بجامعة عين شمس ورئيس نادي ثقافة مصر الجديدة، الشاعر عبد الله حسن، الإذاعي والشاعر السيد حسن، الشاعر ناصر دويدار، الشاعر هشام الدشناوى، الشاعرة سماء دسوقي .

وتدير اللقاء الناقدة الأدبية الدكتورة ناهد عبد الحميد مدير ومؤسس الملتقى، كما يتخلل برنامج الملتقى مجموعة من الفقرات الفنية تقدمها فرقة "أنغامنا الحلوة" بقيادة المايسترو شريف عباس .

 

ــ كتبها خضير البورسعيدي

وفي الخامسة مساء، تعقد بمكتبة مصر العامة، بمقرها الكائن بجوار مجلس الدولة في شارع النيل، ندوة بعنوان “كتبها خضير البورسعيدي”، بحضور فنان الخط العربي، الفنان خضير البورسعيدي، ولقاء حول مسيرته الإبداعية، وحديث حول جماليات الخط العربي، وأنواعه.

كما يطرق اللقاء إلي مدرسة “خضير البورسعيدي لفنون الخط العربي”، ومتي وكيف أسست، والدفعات التي تخرجت منها، وغيرها من الموضوعات.

 

ــ الرقص علي الإيقاع في معهد جوته  

وفي السابعة مساء، وضمن فعاليات نادي سينما، وضمن أنشطة برنامج “أفلام مع الموسيقي”،  مركز جوته الألماني الثقافي بالدقي، يعرض الفيلم الألماني الطويل Into the Beat، أو “الرقص علي الإيقاع”، ويعرض الفيلم مصحوبا بترجمة للغة العربية.

وفيلم الرقص علي الإيقاع، من إنتاج عام 2020، وتبلغ مدة عرضه 98 دقيقة، من إخراج ستيفان فيسترفيلي.

تدور أحداث الفيلم حول راقصة الباليه “كاتيا”، ذات الموهبة الفذة، والتي تتدرب لاختبار أكاديمية نيويورك للباليه، ولديها فرصة جيدة للحصول على منحة دراسية.

 لكن ما إن تلتقي بمجموعة من راقصي الشوارع حتى ينفتح لها عالم جديد تمامًا على عكس رقص الباليه الكلاسيكي، فإن رقص الشوارع حُر ومُتفجر، لا يخضع لقواعد، ويتجاوز قوانين الجاذبية. يعتري “كاتيا” إحساس جديد بالحياة يجمع ما بين الطمأنينة والمشاركة والعفوية. وبينما تدرك تماما أنها لا تستطيع العودة إلى رقص الباليه، يرى والدها “فيكتور”، نجم الباليه الشهير، الأمر بشكل مختلف. لكن كاتيا تتبع رقصة قلبها. فهل يمكنها الانطلاق؟

 

ــ أعمال وحياة الفنانين التشكيليين بمكتبة الإسكندرية

وفي الواحدة ظهرا، تحتضن وحدة الوسائط المتعددة بمكتبة الإسكندرية، العرض التقديمي، والذي يتناول حياة وأعمال الفنانين التشكيليين، ولقاء اليوم يتناول مسيرة وأعمال الفنان التشكيلي الفرنسي، وأحد رواد المدرسة الانطباعية  “ أوجست رينوار”، وإطلالة علي أهم أعماله الفنية والتشكيلية. 

أمسية للقراءات الشعرية والسردية ورشة الزيتون الأدبية أجندة الدستور الثقافية معهد جوته الألماني بالدقي مكتبة الاسكندرية ملتقي الهناجر الثقافي

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