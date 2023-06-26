تحت الطبع.. "هروب" مجموعة قصصية جديدة للكاتب محمد صالح رجب

"هروب"، عنوان المجموعة القصصية لأحدث إبداعات الكاتب محمد صالح رجب، والمقرر أن تصدر خلال أيام عن دار الأدهم للنشر والتوزيع .

وقال الكاتب محمد صالح رجب لـ “الدستور”إن المجموعة القصصية “هروب” تحتوي على اثنين وعشرين نصا متنوعا، ورغم اختلاف نصوص المجموعة إلا أن ثمة رابط يجمع بينها هو "الهروب" الذي تتعدد أشكاله كما ورد في نصوص المجموعة.

والكاتب “محمد صالح رجب”، قاص وروائى، عضو اتحاد كتاب مصر، وعضو نادي الأدب بقصر ثقافة المنصورة.

صدرت له العديد من المجموعات القصصية، نذكر من بينها مجموعات: "أحلام ممنوعة"، "أشياء منسية"، "ضد الكسر". كما صدرت له من الأعمال الروائية أعمال: "المرشد"، "شالوشا"، ورواية "مقام السيدة".

من احدى قصص مجموعة “هروب”، للكاتب محمد صالح رجب نقرأ: “ارتدى ملابسه سريعا وترك غرفته في عراكها المعتاد مع العشوائية، بالكاد لحق بعربة مترو لم يتبين أكانت للرجال أم للنساء، دُهش مما طالعته عيناه في هذا الصباح الباكر، فرك عينيه لربما لم تتخلص بعد من آثار سهرة الأمس، حين فتح عينيه من جديد لكأنه رأى ذات المشهد، عربة منشطرة لنصفين، كل نصف يجلس علي مقاعده أناس متشابهون، بدوا وكأنهم هربوا إلى الجنس الآخر غير أنهم توقفوا في منتصف الطريق، تعذر عليه أن يميز بين القسمين، على مقاعد الجانب الأيمن يجلس أناس بأجساد منحوتة ممشوقة ونهود ناتئة، وشعور طويلة لامعة، تبدو على وجوههم آثار مساحيق، يرتدون ملابس مبهرة أشبه بملابس النساء، بعضهم طوق معصمه بسوار وزين عنقه بسلاسل معدنية.

وعلى مقاعد الجانب الأيسر جلس أناس بأجساد مترهلة تتدلى أمامهم بعض الكروش، لا نهود واضحة لهم، لهم شعور قصيرة مجعدة، وحواجب كثيفة وشوارب بدت نابتة، يرتدون ملابس أشبه بملابس الرجال.. حين هم بالجلوس احتار أين يجلس، لم يعرف أيهما خُصص للرجال.”