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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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يوسف القعيد لـ"الشاهد": الرئيس السيسى أنقذ مصر من مصير مجهول

يوسف القعيد
يوسف القعيد

قال الكاتب الصحفي والروائي يوسف القعيد، إنه يجب توثيق ثورة 30 يونيو حتى لو يوميات؛ لأنها أنقذت مصر والوطن العربي والأمة الإسلامية والعالم كله من مصير مجهول، ولم نكن نعرف إلى أين سيأخذنا وإلى أي مكان يذهب بنا وأي فكرة من الممكن أن تذهب بنا وتتركنا هناك.

 30 يونيو ثورة مكتملة الأركان

وأضاف "القعيد"، خلال حواره مع برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن ثورة 30 يونيو يمكن توصيفها بأنها ثورة شعبية مكتملة الأركان.

وأكد أن قائد الجيش الفريق أول عبدالفتاح السيسي، والمجموعة التي كانت برفقته، ومنهم اللواء حسن الرويني، هم من أنقذوا مصر من مصير مجهول لو لم نُنقذ منه لما كنا نعرف هل سنكون نتحدث هذا الكلام الآن أم لا.

يوسف القعيد عبدالفتاح السيسي 30 يونيو مصير مجهول

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