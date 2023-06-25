يوسف القعيد لـ"الشاهد": لم اعترف بالإخوان حكامًا لمصر أبدًا

قال الكاتب الصحفي والروائي يوسف القعيد، إنه أدرك أهمية قيام ثورة ضد جماعة الإخوان منذ بداية حكمهم، مضيفًا: "منذ البداية أدركت أن الإخوان لا يمكن أن يستمروا في حكم مصر وأن أخطائهم ستكون كبيرة من اللحظة الأولى وهذا حدث".

وأضاف القعيد خلال حواره مع برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "كان لدي فكرة عن جماعة الإخوان قبل القراءة والاستيعاب، وهذه الخلفية كانت ناتجة عن تجربة حياتية بحكم إنني من البحيرة مسقط رأس مؤسس الجماعة".

وتابع: "أنا لا اعترف بالإخوان كحكام لمصر، ولم أشعر مرة واحدة أن رئيسهم الذي يمارس عمله من الاتحادية إنه رئيس مصر، وكنت أرى أنهم لن يستمروا في الحكم؛ لأنها مصر صاحبة التاريخ والحضارة".