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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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يوسف القعيد لـ"الشاهد": لم اعترف بالإخوان حكامًا لمصر أبدًا

محمد الباز ويوسف
محمد الباز ويوسف القعيد

قال الكاتب الصحفي والروائي يوسف القعيد، إنه أدرك أهمية قيام ثورة ضد جماعة الإخوان منذ بداية حكمهم، مضيفًا: "منذ البداية أدركت أن الإخوان لا يمكن أن يستمروا في حكم مصر وأن أخطائهم ستكون كبيرة من اللحظة الأولى وهذا حدث".

وأضاف القعيد خلال حواره مع برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "كان لدي فكرة عن جماعة الإخوان قبل القراءة والاستيعاب، وهذه الخلفية كانت ناتجة عن تجربة حياتية بحكم إنني من البحيرة مسقط رأس مؤسس الجماعة".

وتابع: "أنا لا اعترف بالإخوان كحكام لمصر، ولم أشعر مرة واحدة أن رئيسهم الذي يمارس عمله من الاتحادية إنه رئيس مصر، وكنت أرى أنهم لن يستمروا في الحكم؛ لأنها مصر صاحبة التاريخ والحضارة".

يوسف القعيد الكاتب الروائي يوسف القعيد برنامج الشاهد الإعلامي الدكتور محمد الباز اكسترا نيوز ثورة 30 يونيو

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