مراسل "القاهرة الإخبارية": سيارة غاز وراء انفجار إسطنبول

كشف عمر أحمد، مراسل “القاهرة الإخبارية” من أنقرة، تفاصيل إصابة 7 أشخاص في انفجار بورشة تصليح للسيارات بمنطقة بنديك بإسطنبول.

وقال خلال مداخلة عبر "سكايب"، للقاهرة الإخبارية، إن الانفجار بسبب سيارة تعمل بالغاز الطبيعي كانت موجودة بمحل تصليح للسيارات في الطابق السفلي من الورشة، مؤكدًا أن هذا النوع من السيارات محظور دخولها للأماكن المغلقة مثل مراكز التسوق وغيرها خوفًا من حدوث انفجار.

نقل المصابين للمستشفى

وأضاف أنه تم نقل المصابين للمستشفى، وبلغ عددهم 7 أشخاص، وكانوا قد تلقوا الإسعافات الأولية قبل نقلهم للمستشفى ولم يتم تحديد الإصابات حاليًا.

وأكد أنه لا يوجد أي شبهة جنائية او إرهابية حول الحادث، مشيرًا إلى أن السلطات التركية ستفتح التحقيقات حول هذا الانفجار وكيف تم اختراق حظر دخول السيارة للمناطق المغلقة.