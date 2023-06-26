يشهد موسم عيد الأضحى 2023 المقبل منافسة شرسة بين نجوم الصف الأول وشباك التذاكر، وتتنوع الأعمال السينمائية بين الأكشن والإثارة والفانتازيا، وتسيطر عليهم حالة من البهجة والكوميديا، ما جعلنا نرصد قائمة أفلام عيد الأضحى 2023.

أفلام عيد الأضحى 2023

وينتظر محبي السينما معرفة تفاصيل القائمة الكاملة لأفلام عيد الأضحى 2023 وهو ما يرصده الدستور خلال السطور التالية:-

فيلم البعبع

يظهر النجم أمير كرارة بشكل جديد ومختلف من خلال أحداث فيلم "البعبع" فيقدم من خلاله مزيج من الأكشن والكوميديا، ولمسة من الرومانسية، ويجسد خلاله دور "سلطان" وهو مجرم تائب ويحاول الابتعاد عن عمليات الإجرام، وتجمعه بعض المواقف بفتاة يحاول لفت انتباها وتجسدها الفنانة ياسمين صبري التي تجسد دور طبيبة صيدلانية، ويعتبر هذا الفيلم التعاون الأول لهما معًا.

ويشارك في بطولة فيلم "البعبع" بجانب النجم أمير كرارة كل من الفنانة ياسمين صبري، والفنان باسم سمرة، ومحمد عبد الرحمن توتا، ومحمد أنور، بالإضافة إلى عباس أبو الحسن، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي.

فيلم بيت الروبي

حقق فيلم بيت الروبي نجاح كبير فور طرحه بالسينمات خلال الأيام الماضية، حاصدا ايرادات وصلت ل 3 مليون جنيه بشباك التذاكر، ويعتبر الفيلم التعاون الأول بين النجم كريم عبد العزيز والمخرج بيتر ميمي في السينما بعد تعاونهما بالدراما التلفزيونية وتحديدا مسلسل "الاختيار 2".

ويناقش العمل قضية السوشيال ميديا وتأثيرها في المجتمع والاسرة وسلبياته وإيجابياته، في إطار اجتماعي كوميدي، ويجسد دور الزوجان كريم عبد العزيز والفنانة نور اللبنانية، كما يشارك في بطولة العمل الفنان كريم محمود عبد العزيز لتكتمل الوجبة الكوميدية الدسمة في هذا الفيلم.

ويشارك في بطولة فيلم “بيت الروبى” بجانب النجم كريم عبد العزيز كلا من: الفنانة نور اللبنانية، والفنان كريم محمود عبد العزيز، تارا عماد، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسى، والعمل قصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمى.

فيلم تاج

يعرض فيلم “تاج” الذي يخوض بطولته الفنان تامر حسني في أكثر من 80 دار عرض سينمائي بالوطن العربي، بالإضافة إلى عرضه بسينمات الدول الأوروبية وتحديدا أمريكا وأوروبا.

ويعتبر الفيلم أول عمل عربي سوبر هيرو بمقاييس مارفيل العالمية، وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي فانتازي، حول تيمة البطل الخارق "سوبر هيرو"، ويظهر بطل العمل بشخصيتين "توأم"، ويمران بالعديد من الأزمات مع تتابع الأحداث، وهو من بطولة تامر حسني، دينا الشربيني، وساندي وبيومي فؤاد والعديد من النجوم، وتأليف تامر حسنى وإخراج سارة وفيق.

فيلم مستر إكس

يشارك فيلم "مستر إكس" خلال موسم عيد الأضحى المقبل، والذي انتهى صناعه من تصويره بالكامل منذ فترة.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي، عن طريق "مستر إكس" صاحب شركة مخصصة لتطليق الأزواج والحصول على حقوقهم من زواجاتهم، وهو عكس ما يحدث بالواقع، وأثار البرومو الرسمي للفيلم ظهور بيج رامي خلاله وهو يبكي أثناء مطالبته لـ "مستر إكس" تطليقه من زوجته بسبب تعنيفها له.

ويشارك في بطولة فيلم "مستر إكس" كلا من: الفنان أحمد فهمى، الفنانة هنا الزاهد، أوس أوس، بيومى فؤاد، رحاب الجمل، ومحمود حافظ، إضافة إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف منهم بيج رامي، أكرم حسنى، ريم مصطفى، مصطفى خاطر، محمد أنور، صبرى فواز، عمرو يوسف، رانيا منصور، وآخرين و العمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب.