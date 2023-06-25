كاتب أمريكى: من مصلحة الديمقراطيين استمرار أزمة "ترامب"

قال الصحفي الأمريكي جاي تايلور، إن كلا من الحزب الجمهوري والديمقراطي، يحاولان استغلال قضايا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، و"هانتر" نجل الرئيس جو بايدن، لتحقيق مكاسب سياسية بحلول عام 2024.

نجل بايدن أقر بالتهم الموجهة إليه

وأضاف تايلور خلال مداخلة عبر "سكايب" لبرنامج "عين على أمريكا"، مع الإعلامية جيهان منصور، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الطريقة التي يتعامل بها "ترامب"، تختلف عن الطريقة التي يتعامل بها هانتر بايدن.

وأشار الكاتب الأمريكي، إلى أن "ترامب" لم يتعاون مع المحققين الفيدراليين وحارب بتحدي التهم الموجهة إليه، وفي المقابل اختار "هانتر" التعاون مع جهات التحقيق، وأقر بالذنب.

وأكد أنه من مصلحة الديمقراطيين استمرار أزمة "ترامب"، لتحقيق مكاسب سياسية من خلال الادعاء، بأن ترامب يتعرض خطأ للاضطهاد من قبل رئيس ديمقراطي.