ads
الأحد 25 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كاتب أمريكى: من مصلحة الديمقراطيين استمرار أزمة "ترامب"

ترامب
ترامب

قال الصحفي الأمريكي جاي تايلور، إن كلا من الحزب الجمهوري والديمقراطي، يحاولان استغلال قضايا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، و"هانتر" نجل الرئيس جو بايدن، لتحقيق مكاسب سياسية بحلول عام 2024.

نجل بايدن أقر بالتهم الموجهة إليه

وأضاف تايلور خلال مداخلة عبر "سكايب" لبرنامج "عين على أمريكا"، مع الإعلامية جيهان منصور، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الطريقة التي يتعامل بها "ترامب"، تختلف عن الطريقة التي يتعامل بها هانتر بايدن.

وأشار الكاتب الأمريكي، إلى أن "ترامب" لم يتعاون مع المحققين الفيدراليين وحارب بتحدي التهم الموجهة إليه، وفي المقابل اختار "هانتر" التعاون مع جهات التحقيق، وأقر بالذنب.

وأكد أنه من مصلحة الديمقراطيين استمرار أزمة "ترامب"، لتحقيق مكاسب سياسية من خلال الادعاء، بأن ترامب يتعرض خطأ للاضطهاد من قبل رئيس ديمقراطي. 

ترامب دونالد ترامب المحققين الفيدراليين نجل الرئيس جو بايدن هانتر

مواد متعلقة

كاتب أمريكى: جمهوريون يُطالبون بعقوبة أشد قسوة ضد نجل "بايدن"

وول ستريت: البيت الأبيض يحقق فى قضية نجل بايدن بشكل غير لائق

نجل بايدن يمثل أمام الكونجرس بسبب ممارسات تجارية دولية غير شرعية

الأكثر قراءة

إجابة امتحان مادة الكيمياء لطلاب شعبة علمي بالثانوية العامة 2023

متأهلاً إلى ثمن النهائي.. الأهلي يفلت من مفاجآت الكأس بفوز صعب على منتخب السويس

يشارك فيه 50 دولة.. أبرز 9 معلومات عن منتدى مصر للتعدين

بعد تصريحات أمير كرارة.. الباز: "بيتعاملوا مع الفن كوظيفة"

منظم رحلة جوارديولا فى مصر: سأل عن الأهلى

قرار بوقف فيلم "سنة أولى خطف".. والمهن التمثيلية: "خالف اللوائح"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

حادث اقتحام الحرم النبوي

د هند جاد

استنساخ ضد الجندر..

محمود خليل

«شيخ الجبل» يغادر «القلعة»

ماجد حبته

وأخيرًا.. زار مودى مصر

وائل لطفي

الطريق لـ٣٠ يونيو

أحمد الصغير

هل انتشر الإسلام بحد السيف؟! سؤال قديم.. ورؤية جديدة!

حسين دعسة

قوات فاغنر Wagner.. السم على مأدبة بوتين!

د.أحمد الخميسى

لاعبون بالأقدام.. ومبدعون بالأقلام

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

جسر بين الثقافات.. من هو الإسرائيلي "زيف يحزقيل" عازف الموسيقى العربية ؟

قبرص تحبط هجومًا إيرانيًا على أهداف إسرائيلية ويهودية

بيان الأجهزة الأمنية الإسرائيلية: اعتداءات المستوطنين فى الضفة إرهاب قومى