حبس 3 متهمين لسرقتهم عدادات المياه بمنطقة المرج

قررت نيابة المرج، اليوم الأحد، حبس 3 متهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بسرقة عدادات المياه بمنطقة المرج، وطالبت بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة.

واعترف المتهمون أمام جهات التحقيق بمزاولتهم نشاطًا تخصص في سرقة عدادات المياه من داخل المساكن بأسلوب الفك، وأن المضبوطات حيازتهم من متحصلات وقائع سرقة.



كما أقروا بارتكابهم 7 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط عدادات المياه المستولى عليها لدى عميلهم "سيئ النية".

وكانت بداية الواقعة عندما وردت عدة بلاغات لقسم شرطة المرج تفيد بسرقة عدادات المياه الخاصة بهم، وبإجراء التحريات الأمنية اللازمة الخاصة بالمناطق التي شهدت وقائع السرقة تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم، وأقروا بارتكاب وقائع السرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.