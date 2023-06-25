يشارك فيه 50 دولة.. أبرز 9 معلومات عن منتدى مصر للتعدين

تستعد وزارة البترول والثروة المعدنية، لإطلاق النسخة الثانية من منتدى مصر للتعدين فى الفترة من 18 إلى 19 يوليو المقبل، برئاسة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، بمشاركة نحو أكثر من 50 دولة، و50 متحدثاً من جميع أنحاء العالم.

منتدى مصر للتعدين

ويعد منتدى مصر للتعدين واحدًا من أهم الأحداث السنوية في قطاع التعدين في مصر، ويُنظم بالتعاون بين الحكومة المصرية وجهات رائدة في صناعة التعدين، ويهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل المعرفة وتعزيز فرص الاستثمار في القطاع المصري للتعدين.

وينشر «الدستور» أبرز 9 معلومات عن أهم منتدى تعديني فى مصر وهي كالآتي:

1- يقدم منتدى مصر للتعدين منصة للقادة والمتخصصين في صناعة التعدين لمناقشة التحديات والفرص الحالية والمستقبلية في هذا القطاع الحيوي.

تبادل الخبرات

2- يشارك في المنتدى مجموعة متنوعة من المهندسين ورواد الأعمال والمستثمرين والممثلين عن الحكومة والمؤسسات البحثية والجهات الأكاديمية، مما يسهم في تبادل الخبرات وإطلاق النقاشات المثمرة.

3- يتناول المنتدى عدة قضايا مهمة في صناعة التعدين، بما في ذلك استغلال الموارد المعدنية وتكنولوجيا التعدين والابتكار والاستدامة البيئية.

جلسات نقاش ومحاضرات تقنية

4- يتم تنظيم جلسات نقاش ومحاضرات تقنية وورش عمل، يقدم خلالها الخبراء والمتحدثون المحليون والدوليون نصائحهم وتجاربهم والرؤى حول الأفضليات والممارسات العالمية في صناعة التعدين.

5- يعتبر منتدى مصر للتعدين فرصة مثالية لتعزيز التعاون بين الشركات المصرية والشركات الدولية في مجال التعدين.

6- يقدم المنتدى منصة لعرض المشاريع وتبادل الأفكار وإقامة اتصالات تجارية وبناء شراكات استراتيجية، كما يعتبر فرصة لتعزيز صورة مصر كوجهة استثمارية جذابة في صناعة التعدين.

7- يساهم منتدى مصر للتعدين في تعزيز القدرة التنافسية للقطاع المصري للتعدين وتحقيق التنمية المستدامة.

8- يعمل المنتدى كمنصة لتعزيز الابتكار ونقل التكنولوجيا وتعزيز العمل الجماعي بين القطاعين العام والخاص، كما يلعب دورًا هامًا في تعزيز الشفافية وتحسين بيئة الأعمال في صناعة التعدين بمصر.

9- يعد منتدى مصر للتعدين فرصة قيمة لتجميع الخبرات وتعزيز التعاون في صناعة التعدين. يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتطوير القطاع المصري للتعدين، ويعزز صورة مصر كوجهة استثمارية مهمة في هذا القطاع الحيوي.