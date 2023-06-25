رغم الانتقادات.. "الباز" يطالب دار الإفتاء بإعادة صورة الخروف بالنظارة الشمسية

عاتب الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، دار الإفتاء على حذفها صورة خروف العيد كانت نشرتها على فيسبوك.

وقال خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إن المسئولين عن صفحة دار الإفتاء على موقع فيسبوك، نشروا صورة كرتونية لخروف يرتدي نظارة شمسية، وعندما حصل هجوم حذفوا البوست.

وطالب الباز، دار الإفتاء بإعادة نشر الصورة، قائلًا: "الصورة لطيفة وتجذب الشباب، وميصحش تخضع لابتزاز السوشيال ميديا، تقولك بخ فتخاف، إن كان لديك مبررات لنشر الصورة، وهو جذب شباب صغير، فمهما الناس تقول ميصحش تحذفها".

وحذفت دار الإفتاء المصرية، اليوم الأحد، منشور تهنئة بعيد الأضحى كانت نشرته عبر صفحاتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد انتقادات من بعض المستخدمين، وكانت الصورة لخروف يرتدي نظارة شمسية كتب عليها "عيد مبارك"، للتهنئة بعد الأضحى المبارك.