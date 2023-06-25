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الأحد 25 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة المتهمين بسرقة السيارات بهدف تقطيعها للمحاكمة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أحالت نيابة السلام، اليوم الأحد، المتهمين بسرقة السيارات بمدينة السلام، لمحكمة الجنح.

وكشف قرار الإحالة أن المتهمين أقروا بسرقة السيارات بهدف تقطيعها وبيعها والكسب والتربح منها.


وكانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط مباحث القاهرة من ضبط شخص له معلومات جنائية بمنطقة السلام ثان وبحوزته "عدد من مفاتيح السيارات- سلاح أبيض "مطواة"، وبمناقشته عن سبب حيازته للمضبوطات اعترف بقيامه بتكوين تشكيل عصابي بالاشتراك مع آخر تخصص في سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" باستخدام المفاتيح المضبوطة، وتقطيعها بقصد التصرف فى أجزائها بالبيع.

وبإجراء التحريات اللازمة تم ضبط المتهم الثانى وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين بقصد الاتجار- مبلغ مالى- ميزان حساس)، وبمواجهته بأقوال المتهم الأول أقر بها واعترف بارتكابهما (3) وقائع سرقة بذات الأسلوب وتم بإرشادهما ضبط سيارة بمحيط سكن أحدهما "كاملة بدون تقطيع" وعُثر على أجزاء من سيارتين، وأضافا بقيامهما بالتصرف فى باقى أجزاء السيارتين بالبيع لتجار الخردة وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

أسلوب المفتاح الإجراءات القانونية التحقيق السلام السيارات

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