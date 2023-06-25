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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"كانت تفتقر لمعايير الحياة".. تحويل "المدابغ" لمنطقة ذات وجه حضارى بطراز إسلامى

صورة من أرض الواقع
صورة من أرض الواقع

تستعد الحكومة بجميع قطاعاتها المعنية لافتتاح عدد كبير من المشروعات القومية الكبرى، خلال احتفالات ثورة 30 يونيو، ومن بعدها احتفالات النصر المجيد فى أكتوبر، ومن بين هذه المشروعات مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون التي تعرف بمنطقة المدابغ، بعدما تحولت من منطقة تفتقر لجميع الخدمات لمنطقة ذات وجه حضاري بطراز إسلامي حديث.

وبحسب مناقشات تمت أمس بين رئيس الوزراء والمسئولين داخل المشروع، تم التشديد على إنجاز التشطيبات النهائية، ووضع اللمسات الأخيرة، إيذانا بافتتاح المشروع خلال احتفالات السادس من أكتوبر المقبل، فى حين بدأت إجراءات طرح وبيع المرحلة الأولى من الوحدات السكنية ضمن هذا المشروع.

تنفذ عمليات التطوير فى مشروع منطقة سور مجرى العيون، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ضمن مخطط الدولة لإبراز هذه المنطقة بقلب القاهرة في صورة حضارية مميزة، واستعادة المكانة التاريخية لها ضمن المشروع الأكبر الذي يستهدف تطوير القاهرة التاريخية كاملة.

وقبل عامين فقط كانت منطقة المدابغ المعروفة داخل سور المجرى العيون، تضم صناعة المدابغ القديمة جداً، غير المتطورة، وكان يعيش بها نحو 2000 أسرة، دون أي خدمات وتفتقر لمعايير الحياة الإنسانية الطبيعية، وكان هناك فئات أخرى داخل المنطقة تعمل في مهن غير منتظمة، وكل هذا خلف الأثر الكبير لمصر سور مجرى العيون.

بدأت الدولة بنقل الـ 2000 أسرة الى شقق حضارية بمدينة بدر، ليكونوا بجوار منطقة الروبيكي التي تمت إقامة منطقة المدابغ الجديدة بها، على أعلى مستوى، بحيث يكونون قريبين من مكان عملهم.

كما تم أيضًا تعويض العمال غير منتظمي العمل، وأصبحت المنطقة التي كانت تعاني من مشكلات المياه الجوفية والتلوث، بعد عامين من التطوير، بطراز إسلامي يتماشى مع طبيعة المنطقة التاريخية. 

وقال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إن المشروع في مرحلته الأولى يضم تنفيذ ٧٩ عمارة سكنية، بارتفاعات مختلفة، على مساحة ٩٥ فداناً، تضم ١٩٢٤ وحدة سكنية، و ١٨ وحدة تجارية بالدور الأرضي، لافتاً إلى تقدم نسب إنجاز العمارات السكنية، كما عرض على أرض الواقع موقف تنفيذ أعمال المرافق من شبكات الطرق والري والكهرباء، وموقف تنفيذ الطرق وتنسيق الموقع العام، والتوقيتات المقررة لإتمام كل مُكون.

كما يضم المشروع مبنى تجاري إداري فندقي، يتضمن تنفيذ مول تجاري ترفيهي، حيث أوضح وزير الإسكان أن معدل إنجاز هذا المبنى يصل إلى ٩٠٪، حيث يشهد حاليًا استكمال أعمال التشطيبات وعددا من التجهيزات الأخرى.

فيما أوضح المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن المول التجاري الذي ينفذ ضمن مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، يقام على مساحة ٥١ ألف م٢، ويضم مطاعم وكافيهات ومحلات تجارية وسينمات وبه مسرح مكشوف أمام المول بمساحة ١٠٠٠ م٢، وقاعة لعرض الفنون، وجراج يستوعب ١٣٥٥ سيارة، مع إقامة فندق سياحي بطاقة ١٢٠٠ غرفة فندقية مميزة.

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الحكومة افتتاح عدد كبير من المشروعات القومية الكبرى خلال احتفالات ثورة 30 يونيو تطوير منطقة سور مجرى العيون منطقة المدابغ تطوير القاهرة التاريخية

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