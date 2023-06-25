بمناسبة 30 يونيو.. مستثمر يروى قصة نجاحه فى زراعة 40 فدانًا بالمنيا

خصص برنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأحد، إحدى فقراته لرصد نتائج مشروع زراعة 1.5 مليون فدان بمحافظة المنيا، بالتزامن مع الاحتفال بمرور 10 سنوات علي ثورة 30 يونيو العظيمة.

وقال عبدالسلام الشيخ، أحد المستثمرين في المشروع، إنه حصل على 1030 فدانًا في المشروع من امتداد غرب المنيا.

وأضاف “الشيخ” أنه قام بزراعة 800 فدان من إجمالي مساحة مزرعته.

وتابع: "استلمنا الأرض في نوفمبر 2019، واشتغلنا عليها مدة كبيرة، ودلوقتي عندنا 40 فدانًا زراعات حقلية سمسم وعباد وذرة من الأرض".