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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بأسلوب كسر الباب.. حبس 3 متهمين لسرقتهم الشقق السكنية بالمرج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت نيابة المرج اليوم الأحد حبس 3 متهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة الشقق السكنية بأسلوب كسر الباب بمنطقة المرج.


كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.


وأقر المتهمين أمام جهات التحقيق بالمرج بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطهم الإجرامي في سرقة الشقق السكنية بأسلوب كسر الباب، وأقروا بارتكاب 5 وقائع سرقة بذات الأسلوب.


وكانت بداية الواقعة عندما ورد عدة بلاغات لقسم شرطة المرج تفيد بسرقة شققهم السكنية بأسلوب كسر الباب وباجراء التحريات الأمنية اللازمة وبإستخدام التقنيات الحديثة تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم وأقروا بارتكاب وقائع السرقة بهدف التربح والكسب الغير مشروع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

 

أسلوب كسر الباب التحريات الشقق السكنية الكسب الغير مشروع استخدام التقنيات

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