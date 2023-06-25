غانا يتغلب على الكونغو فى كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا

تغلب المنتخب الأوليمبي الغاني على نظيره الكونغولي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، على ملعب (مولاي الأمير عبدالله) بالرباط، في إطار الجولة الأولى من المجموعة الأولى لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، المقامة حاليًا بالمغرب.

ورفع منتخب غانا رصيده إلى 3 نقاط، ليتقاسم الصدارة مع المغرب بنفس الرصيد، بينما يقبع الكونغو في المركز الثالث دون رصيد من النقاط، يليه غينيا في المركز الرابع بنفس الرصيد.

وسجل إرنست نواماه هدف التقدم لمنتخب "النجوم السوداء"، في الدقيقة 50، من كرة عرضية من ناحية اليمين من زميله إيمانويل يبوا.

وفي الدقيقة 65، كاد عبدول فاتاو أن يضاعف النتيجة للمنتخب الغاني، من تسديدة بعيدة المدى من على حدود منطقة منتصف الملعب، مستغلًا تقدم الحارس الكونغولي، إلا أن كرته اصطدمت بالقائم الأيمن.

وأضاف إيمانويل يبواه الهدف الثاني لمنتخب غانا في الدقيقة 75.

وفي الدقيقة 81 تصدى الحارس الكونغولي دودي كريس بيسيلا، لركلة جزاء للمنتخب الغاني نفذها إدموند أركو مينساه، لكن الحكم قرر إعادة الركلة بداعي خروج من منطقته أثناء تنفيذ الركلة.

ونفذ إدوموند مينساه الركلة مجددًا ليتصدى لها الحارس الكونغولي مرة أخرى، ليقرر الحكم إعادة تنفيذ الركلة لمرة ثالثة. وفي هذه المرة تقدم إيمانويل يبواه لتنفيذ الركلة ليتمكن من وضعها في الشباك معلنًا تقدم غانا بالهدف الثالث في الدقيقة 83 من زمن اللقاء.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع، سجل ريش كولولو الهدف الأول للكونغو قبل أن يحرز يان ناجتسي الهدف الثاني للمنتخب الكونغولي في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

وكان المنتخب المغربي قد تغلب على نظيره الغيني بهدفين مقابل هدف في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، التي جمعتهما مساء اليوم، على ملعب (مولاي الأمير عبدالله) بالعاصمة الرباط.