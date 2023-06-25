شركة مياه الشرب لـ"الدستور": قرية البيلوق مدرجة ضمن "حياة كريمة"

فى استجابة لما نشرته جريدة الدستور الثلاثاء الماضى تحت عنوان (طلبات إحاطة على طاولة اجتماع "إسكان النواب" اليوم) بشأن طلب إحاطة بإدخال قرية البيلوق- مركز أجا ضمن حياة كريمة- محافظة الدقهلية، ردت شركة مياه الشرب والصرف الصحى فى خطاب رسمى موجه لمقر الجريدة، تفيد بأن القرية تقع ضمن مشروع حياة كريمة.



وجاء نص رد شركة مياه الشرب والصرف الصحى على شكوى الدستور كما يلى: "نحيط سيادتكم علمًا بالاتي قرية البيلوق- مركز أجا- محافظة الدقهلية تقع ضمن المحافظات الجار تنفيذ مشروع تطوير قرية الريف المصري بها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث إنه جار حاليا تنفيذ المرحلة الأولى بمركز شبين وسيتم تنفيذ المرحلة التالية بباقي مراكز -المحافظة".

كما أعلن مجلس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في دورته رقم 180، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس الأكاديمية، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وتصدر علماء جامعة المنصورة الفائزون بالجوائز.

حيث حصلت على 9 جوائز، وجاءت جامعة القاهرة والمركز القومي للبحوث في المرتبة الثانية بحصول كليهما على 7 جوائز، ويليهما جامعة الزقازيق في المركز الثالث، والتي حصلت على 5 جوائز، ثم جامعة الأزهر، حيث حصلت على 4 جوائز، ثم جامعة طنطا وحصلت على 3 جوائز.

ومن جانبه هنأ الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة علماء الجامعة الفائزين بجوائز الدولة، مؤكدا أن يوم إعلان جوائز الدولة هو يوم مهم ينتظره جميع العلماء وشباب الباحثين في مصر، وهو بمثابة تكريم من الدولة وتقديرا منها لجهود العلماء في الارتقاء بالوطن وبناء الجمهورية الجديدة واقتصاد المعرفة، وهو يوم له معنى في تاريخ البحث العلمي المصري وشاهد عيان على الجمهورية الجديدة وتقديرها للعلم والعلماء.