الرعاية الصحية ببورسعيد ترفع درجة الاستعداد لتأمين احتفالات عيد الأضحى

أعدت هيئة الرعاية الصحية بـ محافظة بورسعيد، خطة لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك، وذلك بما يضمن توفير الخدمات بالمستشفيات والتعامل مع أي أحداث طارئة.

وأعلن الدكتور مصطفي شعبان مدير فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد أن الخطة تبدأ من يوم 27 يونيو ليوم 3 يوليو، وتهدف تحديد مستشفيات الإخلاء الطبي ورفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات، بالإضافة إلى المستشفيات القريبة من الطرق السريعة.



وتشمل الخطة، التأكد من جاهزية فرق الانتشار، والتنسيق مع هيئة الإسعاف، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات، والتأكد من توافر ارصدة من فصائل الدم ومشتقاته، والتأكد من توافر الأمصال، ورفع درجة الاستعداد بغرفة العمليات المركزية بفرع بورسعيد، والمتابعة اليومية للتشغيل بالمنشآت وتوافر مستلزمات التشغيل، ورصد الأحداث الغير متوقعة والتعامل معها فورا.



وعن مستشفيات الإخلاء الطبي أعلن الدكتور مصطفي شعبان أنه بناءً علي الأماكن المتوقعة للاحتفالات فقد اعتبر مستشفيات المستوى الأول مستشفيات إخلاء كوارث داخل نطاق المحافظة، واختيار بعض المستشفيات كمستشفيات إخلاء خط ثاني للكوارث خارج نطاق المحافظة ورفع درجة الاستعداد القصوى بتلك المستشفيات مع التنبيه على مدير المستشفيات بالتواجد في اماكنهم وعدم غلق التليفونات المحمولة نهائيا، والرد على الموبايل على مدار الساعة، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات بكميه كافية، وصلاحية عمل الأجهزة الطبية بكافة أقسام المستشفى، والإبلاغ الفوري لغرفة العمليات المركزية في حالة حدوث نقص بالمواد الخاصة بالمستشفى، ضمن خطة الاستعداد لإجازة عيد الأضحى.



وأشار مدير فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، علي ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى لجميع المستشفيات وأقسام الطوارئ مع توافر وسائل الاتصال المناسبة بين غرفة الشبكة الوطنية بالمستشفيات والفرع وكذا بين الفرع ورئاسة الهيئة، وإرسال التقارير الخاصة بأعداد المصابين والتشخيصات والمستشفيات التي قامت باستقبالهم طبقا لسياسة الإبلاغ المعتمدة.



وأوضح الدكتور مصطفى شعبان أنه تم التنسيق مع هيئة الإسعاف وإبلاغهم بالمستشفيات المقررة للاخلاء لتحديد أماكن تمركزات سيارات الإسعاف، واختيار خط السير المناسب للوصول الى المستشفيات المقررة، وتم توجيه المستشفيات بمراجعة تجهيزات الطبية والأدوية والمستلزمات واستكمال الناقص منها، وتم التنبيه على ضرورة تواجد نوبتجي طوال أيام تنفيذ الخطة.

عيد الأضحى المبارك

وقدم شعبان التهنئة لأهالي محافظة بورسعيد بقدوم عيد الأضحى متمنيًا لهم إجازة سعيدة، مؤكدًا أن جميع العاملين بالرعاية الصحية من مديرين وأطباء وإداريين سوف يكونون في خدمتهم خلال أيام العيد.

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