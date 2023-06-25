خبيرة مادة الكيمياء تكشف تفاصيل صعوبة الامتحان: "غير مباشر ويحتاج 4 ساعات"

تعالت أصوات شكاوى طلبة وطالبات وأولياء أمور، طلاب شعبة علمي بالثانوية العامة، من صعوبة امتحان مادة الكيمياء، الذي أداه الطلاب صباح اليوم في خامس أيام امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023.

وفي هذا الصدد؛ قالت إيمان الدهشان، خبيرة مادة الكيمياء، إن الامتحان محتاج على الأقل ساعة إضافي، لتكون المدة ٤ ساعات وليس ٣ ساعات فقط، لكي يستطيع الطالب الإجابة على عدد الأسئلة المقررة.

وأضافت خبيرة المادة، أن الصعوبة جاءت في أسئلة الاختيار من متعدد، والتي تضمنت اأكبر عدد من الكيمياء العضوية والكيمياء الكهربائية، وتابعت محتاجين وقت وتركيز عالي، لكى يستطيع الطالب الإجابة عليه.

وأشارت الدهشان إلى أن أغلب الأسئلة جاءت غير مباشرة، كما تضمنت البعض الآخر من نفس فكرة أسئلة النموذج الاسترشادي الذي أعلنت عنه الوزارة في شهر مارس الماضي، مع بعض الاختلاف.

وأوضحت أن الأسئلة المقالية، جاءت عبارة عن رسم بياني ومخطط من الكيمياء العضوية، لافتة إلى أن الأسئلة المقالية مباشرة إلى حد ما ويستطيع الطالب حلها.

واختتمت قائلة إن الامتحان غير مباشر، ويحتاج إلى 4 ساعات وليس 3 فقط لكي يستطيع الحل على جميع الأسئلة التى وردت بالامتحان.

من جانبه، أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن أعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة تبدأ بعد مراجعة لجنة من ١٠ خبراء لدقة صياغة أسئلة الامتحان ونموذج الإجابة الخاص به، موجهًا بمراجعة لجنة الخبراء لامتحان الثانوية العامة لمادة الكيمياء ونموذج الإجابة الخاص به، وذلك بعد ما تردد من شكاوى بشأن صعوبة الامتحان.

وأوضح الدكتور رضا حجازي أن التصحيح الإلكتروني يحدد معامل الصعوبة لكل سؤال، مضيفًا أنه إذا اتضح أن هناك سؤالا معامل صعوبته أكثر من المحدد له يتم اتخاذ الإجراء المناسب الذي يراعي صالح أبنائنا الطلاب وبما يحقق أيضًا مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص.



جدير بالذكر أن طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، أدوا صباح اليوم، امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، في مادة الكيمياء للشعبة العلمية (للعلوم والرياضيات) بإجمالي عدد ( 473823) ألف طالب/ طالبة، كما يؤدى طلاب الشعبة الأدبية الامتحان فى مادة الجغرافيا بإجمالى عدد (257449) ألف طالب/ طالبة، أمام (2097) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

كما أدى عدد (1824) طالب/طالبة من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM اختبار مقاييس المفاهيم (الكيمياء)، بينما أدى عدد (255) طالبًا/ طالبة من طلاب مدارس المكفوفين امتحان مادة الجغرافيا (الورقة الثانية).

ومن خلال متابعة غرفة العمليات المركزية لسير الامتحانات بجميع المحافظات، تمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني من رصد عدد (5) حالات غش إلكتروني، 3 حالات أثناء امتحان مادة الكيمياء بمحافظات (الشرقية، الدقهلية، الجيزة)، وحالتان فى امتحان مادة الجغرافيا بمحافظتى (الغربية، وبنى سويف)، حيث تم ضبط هؤلاء الطلاب لدى قيامهم بالغش باستخدام الهاتف المحمول، وقد تم التحفظ على أجهزة الهواتف المحمولة المستخدمة، وعمل محاضر إثبات حالة بالوقائع المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب الذين تم ضبطهم، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

وتجدد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تشديدها على عدم استخدام الطلاب أيًا من وسائل الغش المختلفة، مؤكدة التصدى لأى محاولات غش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات تحدث بالامتحانات.

وتنوه الوزارة باستمرار الامتحانات خلال إجازة العيد طبقًا للجدول المعتمد، حيث يؤدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية (الدور الأول) يوم الأحد الموافق 2 يوليو ٢٠٢٣ الامتحان في مادة الفيزياء لشعبتي (العلوم والرياضيات)، ومادة التاريخ للشعبة (الأدبية)، ويؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مقاييس المفاهيم (الفيزياء)، بينما يؤدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان الفلسفة فترة أولى، وامتحان المنطق فترة ثانية.