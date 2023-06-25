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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

أمين الفتوى: صيام العيد وأيام التشريق مخالفة للأدب مع الله (فيديو)

د. علي فخر
د. علي فخر

قال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز صيام يوم العيد، فالناس ضيوف على الله سبحانه وتعالى، كما أخبرنا سيدنا النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، حين قال: "إنها ضيافة الله سبحانه".

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس": "صيام عيد الفطر أو الأضحى أو أيام التشريق، هو بمثابة مخالفة للأدب مع الله سبحانه وتعالى، فالله يدعونا إلى ضيافة، فإذا خالفنا هذا فنسىء الأدب مع الله".

واستكمل: "لا يجوز تبييت النية على الصيام خلال العيد، لأنها أيام أكل وشرب، فلا يجوز صيامها هي وأيام التشريق حتى اليوم الرابع".

كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

https://www.youtube.com/watch?v=wd-K0HQJOIQ

الدكتور على فخر الفتوى بدار الإفتاء سيدنا النبي محمد

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