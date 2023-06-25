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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل صحة دمياط يدشن مبادرة 100 يوم صحة في دمياط الجديدة

صحة دمياط
صحة دمياط

دشن اليوم الأحد، الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط فعاليات مبادرة رئيس الجمهورية، 100 يوم صحة من مدينة دمياط الجديدة وتستمر فعاليات المبادرة  حتى 1 أكتوبر حيث تقدم حملة 100 يوم صحة خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل (السكرى، ارتفاع ضغط الدم، السمنة وزيادة الوزن، الاعتلال الكلوي) ،وخدمات دعم صحة المرأة وتشمل (التوعية بالفحص الذاتي للثدي، فحص الثدي إكلينيكيا، التوعية بالصحة الإنجابية وخدمات تنظيم  الأسرة،وخدمات الكشف المبكر عن الأورام السرطانية (سرطان القولون والرئة وعنق الرحم والبروستاتا).

من خلال الفرق المتنقلة كما يتم تقديم خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة  بسيارات تنظيم الأسرة.

وتقدم المبادرة خدماتها لجميع الفئات المستهدفة ضمن مبادرة 100 مليون صحة  وتهدف إلى تكثيف التوعية والتثقيف الصحي  بالخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان لضمان إتاحة وجودة الخدمات للمنتفعين بمواقع رأس البر بجوار مسجد الرحمه، ودمياط حديقة بنت الشاطئ، ودمياط الجديدة أمام الحديقة العامة .

كما يتم تقديم خدمات علاجية تشمل الكشف والعلاج مجانا بسيارات القوافل العلاجية برأس البر ودمياط الجديدة.

كما تقدم مبادرة 100 يوم صحة خدمات مبادرات (العناية بصحة الأم والجنين للسيدات الحوامل، وكذلك كشف وعلاج السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، ومبادرة فحص المقبلين على الزواج- فحص كبار السن)، بالإضافة إلى خدمات المبادرات السابقة بعدد 68 منشأة رعاية صحية أولية بالمحافظة بالإضافة إلى فحص الأطفال المبتسرين للأمراض الوراثية.

 

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