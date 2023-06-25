نائب وزيرة التخطيط يفتتح المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بمركز بدر بالبحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، على أهمية المراكز التكنولوجية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق الشفافية في التعامل بصورة حضارية وسريعة، مشيرة إلى التعاون المثمر بين المحافظة ووزارة التخطيط وكافة الجهات المعنية بهدف تحقيق نقلة نوعية على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال استقبالها الدكتور أحمد كمالى - نائب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والوفد المرافق له اليوم بمركز ومدينة بدر، بحضور اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام للمحافظة وأسامة داود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة حيث قاما بافتتاح المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بمدينة بدر، والمقام علي مساحة 250 م2 بتكلفة بلغت 5 مليون جنيه.

ويتكون المبنى من دور أرضي بالإضافة إلى دور أول علوى، الدور الأرضي عبارة عن مركز تكنولوجي يتكون من 10 شباك منهم شباك مخصص لذوى الهمم وكبار السن + شباك خزينة، ويقدم المركز 45 خدمة وطلب ما بين تراخيص البناء بأنواعها وبيانات صلاحية ورفع إشغالات وإعلانات ودفع الأقساط والمديونيات، كما يضم الدور الأرضي مكتب مدير المركز وعدد 3 غرف فحص ومشرفين نظام ومشرف المنظومة وغرفة التحكم ودورات مياه وغرفة أوفيس.

ويشمل الدور الأول علوي مكاتب الإدارات الخلفية ومنها قسم التنظيم - قسم التخطيط العمرانى - مركز إصدار تراخيص المحال العامة - قسم الإيرادات - مدير الإدارة الهندسية - الأرشيف - غرفة عمليات واجتماعات.

وأشارت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة أنه تم تزويد المركز بأحدث التقنيات التكنولوجية لرفع كفاءة الأداء وإحكام السيطرة وتوفير البيانات والمعلومات الدقيقة لمتخذي القرار، وكذا تطوير الأداء وسرعة حسم شكاوى المواطنين الموجهة للمحافظة والاستجابة السريعة، والتنسيق مع كافة الجهات للتيسير على أصحاب المطالب وإيجاد الحلول السريعة والفورية لشكواهم.

كما استعرضت نهال بلبع، الموقف التنفيذى للمراكز التكنولوجية التى تم إنشاؤها وتطويرها بنطاق المحافظة وعددهم 16 مركز لتقديم خدمات متنوعة لمواطنى المحافظة من خلال موظفين مؤهلين وحاصلين على دورات متميزة فى الأداء والتطبيق مما يساهم في عملية التحول الرقمي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لإحداث نقلة حضارية وخدمية والوصول بالخدمات إلى كل مواطني البحيرة بالمدن والقرى.

كما أشار الدكتور أحمد كمالي نائب وزير التخطيط والتنمية الإقتصادية، أن افتتاح المراكز التكنولوجية بالوحدات القروية يأتى فى إطار رؤية وزارة التخطيط لإنشاء مراكز خدمة وتكامل وتبادل وتبسيط الإجراءات لتحقيق رضاء المواطنين.

وخلال افتتاح المركز استمعت نائب محافظ البحيرة ونائب وزير التخطيط لشرح مفصل من اللواء محمد حميدو هندي مدير مشروعات ميكنة وتطوير خدمات المواطنين بالمحليات بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تناول منظومة المحليات وأهم التطبيقات، مشيراً إلى أنه تم افتتاح 301 مركز تكنولوجي علي مستوي محافظات الجمهورية ومستهدف حاليا إنشاء 13 مركز مماثل.

وتم استعراض مراحل أعمال تطوير المركز بالتنسيق والتعاون مع الوحدة المحلية وذلك لتقديم الخدمة لأكثر من 257 ألف نسمة، هذا بالإضافة إلي استعراض أنشطة ومعدات المركز والتقنيات المستخدمة لتقديم الخدمة للمواطنين بشكل ميسر، موضحاً أنه تم تدريب موظفي 26 إدارة من الإدارات المستهدفة والتي تقدم خدماتها للمواطنين، من خلال عقد دورة تدريبية مكثفة استمرت لمدة 50 يوما.

كما استعرض مخطط تفصيلي لدورة عمل المركز التكنولوجي وأهم الخدمات التي تقدمها المراكز التكنولوجية ونماذج لعدد 23 خدمة وطرق استعلام المواطنين عن الخدمات وذلك من خلال الخط الساخن وبوابة خدمات المحليات أو من خلال التواصل المباشر مع الوحدة المحلية، وكذا استعراض إحصائية بالمعاملات حسب حالة الطلب.