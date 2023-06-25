الصين تؤكد ضرورة الحفاظ على علاقات مستقرة مع روسيا لحماية مصالح البلدين

أكد نائب وزير الخارجية الصينية ما تشاو شو، اليوم الأحد، ضرورة الحفاظ على علاقات مستقرة بين روسيا والصين، والعمل بشكل مشترك لحماية مصالح البلدين في ظل الظروف الدولية الصعبة.

جاءت تصريحات نائب وزير الخارجية الصيني خلال لقاء مع نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودينكو في بكين.

وقال تشاو شو، إنه في ظل الأوضاع الدولية الصعبة المعقدة، من الضروري تنفيذ الاتفاق المهم الذي توصل إليه الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ، والتواصل بانتظام والعمل على ضمان علاقات مستقرة وطويلة الأمد بين البلدين، بالإضافة إلى حماية المصالح المشتركة.

ولفت نائب وزير الخارجية الصيني إلى أنه في ظل القيادة الاستراتيجية للرئيس الصيني والرئيس الروسي، تعمل بكين وموسكو باستمرار على تعميق الثقة السياسية المتبادلة وتعزيز التعاون العملي بين البلدين.

الخارجية الصينية: موسكو وبكين سيعملان على تعزيز التضامن والتعاون لتعزيز التنمية المستدامة الصحيحة والناجحة لمنظمة شانغهاي للتعاون

وأشارت وزارة الخارجية الصينية في بيان لها اليوم، إلي أن الجانبين اتفقا على أن منظمة شنغهاي للتعاون تلعب دورا مهما في الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين، وتعزز التنمية المشتركة لجميع الدول.

وأضافت الخارجية الصينية، أن الجانبين سيعملان على تعزيز التضامن والتعاون؛ لتعزيز التنمية المستدامة الصحيحة والناجحة لمنظمة شانغهاي للتعاون.

ولفتت الخارجية الصينية إلى أن الجانبين تبادلا أيضا وجهات النظر حول الأزمة الأوكرانية، وغيرها من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وزير الخارجية الصينى يلتقى نائب وزير الخارجية الروسى فى بكين

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الصين عن أن وزير الخارجية الصيني، تشين جانج، يلتقي نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، في بكين.

وقالت قناة "القاهرة الإخبارية"، إن الوزير بحث مع المسئول الروسي قضايا إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك.