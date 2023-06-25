"طعنة بالقلب".. ننشر صور شاب قتل على يد جاره في دار السلام

حصلت «الدستور» على صور المجني عليه ويدعي «رامي عبدالجيد»، والذي قتل على يد جاره بطعنة نافذة في القلب بسبب خلافات بينهما في منطقة دار السلام.

تفاصيل الواقعة

كانت البداية بتلقي قسم شرطة دار السلام بلاغًا يفيد بوقوع مشاجرة بين اشخاص بدائرة القسم، ووجود قتيل يدعى «رامي عبدالجيد» على الفور انتقل رجال الأمن إلى مكان البلاغ، وتبين وقوع مشادة كلامية بين طرفين من الأهالي بشارع الفتح في الجزيرة بدائرة القسم، تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها شخص بطعنه الشاب باستخدام سلاح أبيض سكين، ما أدى لمقتله في الحال.

وبسؤال شهود العيان تبين حدوث مشاجرة بين المجني عليه والمتهم بسبب خلافات سابقة بينهما على إثرها طعن المتهم المجني عليه طعنة نافذة في القلب وسقط جثة هامدة غارقًا في دمائه، وبإعداد الكمائن تمكن رجال الأمن من القبض على المتهم وبحوزته السلاح المستخدم في الجريمة وبمواجته اعترف بارتكاب الجريمة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

المجني عليه