"الزراعة" تكشف أهمية زراعة النباتات الطبية والعطرية فى الأراضى الصحراوية

قال تقرير لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في معهد بحوث البساتين، إن هناك العديد من الاستخدامات للنباتات الطبية والعطرية، وخاصة في ظل العودة إلى الطب البديل مرة أخرى.

وأوضح التقرير أن أهمية هذه النباتات تتلخص في: الاستخدامات الطبية، حيث تستخدم النباتات الطبية والعطرية في صناعة الأدوية الطبية والعلاجية، ويتم استخراج المواد الفعالة من هذه النباتات واستخدامها في علاج العديد من الأمراض والحالات الصحية، مثل الالتهابات والأمراض الجلدية والتهاب المفاصل والتهاب الحنجرة والجهاز التنفسي.

وأوضح التقرير أن النباتات العطرية تستخدم في صناعة العطور والمنتجات العطرية المختلفة، حيث يتم استخراج الزيوت العطرية من النباتات واستخدامها في تحضير العطور والمستحضرات العطرية الأخرى، والاستخدامات الصحية الأخرى، ويستخدم النباتات الطبية والعطرية في صناعة المنتجات الصحية المختلفة، مثل المنتجات الغذائية الصحية والمكملات الغذائية والمنتجات العضوية.

وأوضح التقرير أن زراعة النباتات الطبية والعطرية في المناطق الصحراوية تعتبر تحديًا كبيرًا بسبب الظروف الجوية الصعبة والتحديات الزراعية المختلفة، بينما يمكن تحقيق نجاح في زراعة هذه النباتات في المناطق الصحراوية من خلال اتباع بعض الإرشادات والتقنيات الزراعية المناسبة.

وقدم التقرير بعض النصائح لزراعة النباتات الطبية والعطرية في المناطق الصحراوية بأن يتم اختيار الأنواع المناسبة، ويجب اختيار الأنواع المناسبة من النباتات الطبية والعطرية التي تناسب الظروف الجوية في المناطق الصحراوية، والتي تتحمل الجفاف والحرارة الشديدة والتربة الجافة، ويجب تحسين التربة في المناطق الصحراوية وزيادة نسبة الرطوبة والمواد العضوية، وذلك من خلال استخدام التقنيات المناسبة لتحسين جودة التربة وحفظ المياه.

وحول استخدام التقنيات الحديثة، قال التقرير إنه يمكن استخدام التقنيات الحديثة في المناطق الصحراوية، مثل تقنيات الري الحديثة والتحكم في درجة الحرارة والرطوبة والإضاءة وغيرها من التقنيات الحديثة التي تساعد في تحسين إنتاجية النباتات.

وأكد التقرير على الاهتمام بالري والتسميد، ويجب الاهتمام بالري والتسميد الدوري للنباتات في المناطق الصحراوية، وذلك لتحسين نمو النباتات وزيادة إنتاجيتها، كما يجب الحفاظ على النباتات الطبية والعطرية في المناطق الصحراوية من الأمراض والآفات المختلفة، وذلك من خلال استخدام المبيدات الحشرية والعناية الدورية بالنباتات.

وأكد على ضرورة التخطيط الجيد للزراعة في المناطق الصحراوية، وذلك من خلال تحديد النباتات المناسبة وتحديد المواعيد المناسبة للزراعة والحصول على المواد الزراعية والمعدات اللازمة.