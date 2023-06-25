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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"صحة النواب": مبادرة 100 يوم صحة تصب فى صالح المواطنين

النائب أحمد عبد اللطيف
النائب أحمد عبد اللطيف الطحاوي

رحب الدكتور أحمد عبداللطيف الطحاوي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب بإطلاق رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لمبادرة ١٠٠ يوم صحة بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدا أن هذه المبادرة تضاف لسجل المبادرات الصحية التى أطلقتها القيادة السياسية، وتصب كلها في صالح المواطنين بمختلف المحافظات.

وقال عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، في تصريحات لـ"الدستور"، إن مبادرة ١٠٠ يوم صحة التى أطلقها رئيس الوزراء ستقوم بفحص المواطنين من خلال قياس الضغط، وفحص السكر، والكشف عن الأمراض المزمنة؛ ليتمكن المصابون من تلقي العلاج المجاني.

وشدد على أن القيادة السياسية أطلقت عددًا كبيرًا من المبادرات الصحية، والتى تخفف العبء عن موازنة وزارة الصحة والسكان حيث تمول هذه المبادرات بعيدًا عن موازنة الوزارة وبالتالى فإن أى إضافة أو دعم تقدمه الدولة للقطاع الصحي فإن آثاره ونتائجه تنعكس ايجابا على صحة المصريين، حيث تمكنت المبادرات من تحقيق نجاحات كبيرة تتعلق بتقليل نسب المرض ورفعت نسب الشفاء في أمراض كثيرة أبرزها فيروس الكبد الوبائي، والذي كان من أكثر الأمراض التى تهدد صحة المصريين، نتيجة الاكتشاف المبكر على الأمراض وصرف الأدوية بالمجان في كثير من الأمراض السارية وغيرها.

وطالب الطحاوي، الحكومة بالعمل على تخفيف قوائم الانتظار وتخفيف العبء عن المرضى خاصة أنهم يعانون من طول وقت الانتظار لإجراء العمليات على نفقة الدولة أو العلاج المجاني، وفي الغالب تسوء حالتهم الصحية نتيجة لطول الانتظار، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي سبق وأطلق مبادرة القضاء على قوائم الانتظار للعمليات الجراحية، إلا أن المبادرة بحاجة للمزيد من الدعم لتتمكن من أداء مهمتها بنجاح بتوفير عدد كبير من الأطباء مع رصد مكافآت لهم لتشجيعهم على الإنجاز، مع توفير أجهزة وأسرة كافية لإنهاء قوائم الانتظار.

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