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الأحد 25 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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استشارى علاقات أسرية يقدم نصائح لتربية الأبناء: "بلاش قسوة"

جريدة الدستور

كشف الدكتور يحيى فؤاد، استشاري العلاقات الأسرية، عن تأثير القسوة في التربية على شخصيات الأبناء، مشددًا على ضرورة عدم إفراغ الغضب في الأبناء أثناء العقاب.

وقال استشاري العلاقات الأسرية خلال حواره مع برنامج “الستات مايعروفوش يكدبوا”: "90% مما يحدث لأولادنا يكون بسبب غضب عند الأب أو الأم، والعقاب هنا لا يكون على قدر ما فعله الطفل".

وأضاف: "على سبيل المثال الطفل وقع كوب ماء والطفل بيشوف العقاب ويسأل نفسه هو اشمعنى امبارح معاقبتنيش العقاب ده لكن النهاردة الأم انفعلت جدًا وممكن يكون الانفعال على حاجة تافهة".

وتابع: "البيت لو فيه قانون والكل مشي عليه سيكون هناك ثواب وعقاب دون قسوة، والعقاب يكون عن طريق الحرمان من شيء معين".

نصائح لتربية الأبناء تربية الأبناء الستات مايعروفوش يكدبوا طرق عقاب الطفل

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